Chelsea gegen Arsenal: So stark wäre ein Londoner Mixed-Team in FC 24

FC 24: Chelsea und Arsenal als Mixed-Team

Chelsea gegen Arsenal bedeutet aktuell Elfter gegen Vierter. Während die Blues trotz Sommer-Investitionen in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro nur Mittelmaß sind, könnten die Gunners im Derby an die Tabellenspitze springen. In FC 24 haben beide Mannschaften einiges zu bieten - wie sähe also das gemischte Londoner Top-Team aus? kicker eSport/EA SPORTS