Chelsea-Fans rufen Tuchels Namen - Das sagt sein Nachfolger Potter

Im FA Cup bereits in der 3. Runde mit einem krachenden 0:4 bei Manchester City ausgeschieden und in der Premier League schon zehn Punkte hinter einem Champions-League-Platz: Der FC Chelsea steckt in einer Krise. Wie tief diese ist, wurde am Sonntagabend im Gästeblock des Etihad Stadiums deutlich.

Beim Aus im FA Cup skandierten Chelsea-Fans den Namen von Thomas Tuchel. imago images