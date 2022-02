Chelsea ein Verlierer vor dem Finale

Chelsea gegen Liverpool in Wembley - ein Fußballfest. Doch das Endspiel im League Cup wird von einer Problematik überschattet, die die Blues nicht von sich trennen können. Ein Kommentar von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob.

Ein strahlend blauer, wolkenloser Himmel über London weckt Frühlingsgefühle. Die Menschen genießen das Leben draußen, auch wenn es im Schatten bald empfindlich kühl werden kann. So hängt auch ein bleierner Vorhang über der gespannten Erwartung des Endspiels um den League Cup mit dem FC Chelsea und dem FC Liverpool am Abend. Wo angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine noch Vorfreude herrschte, rückt der Klub aus dem Südwesten der britischen Hauptstadt in den Mittelpunkt der Gespräche.

Aus der Zeit gefallene Fangesänge

Der ironische Liverpooler Fangesang "We're on the march with Jurgen's Army" (Klopp) als Reminiszenz auf die Hits der Pokalendspiele in Wembley in den 1970er und 1980er Jahren mit "Bob's" und Kenny"s" (Paisley und Dalglish) "roter Armee" trifft den Ton nicht mehr.

Ebenso aus der Zeit gefallen klingen in den Medien gerne genutzte Wortspiele wie die mit "Roman's Empire" beim FC Chelsea. Roman Abramovich, der in 20 Jahren mehrere Milliarden Pfund in die "Blues" gesteckt und sie in die Weltspitze geführt hat, muss in Großbritannien schwere Sanktionen befürchten. Wie andere Oligarchen, die in London ein Luxusleben in Freiheit genießen und von einer Politik wie bei Stalin profitieren. Denen es nun an die vom Rubel verwöhnten Konten gehen soll.

Abramovichs Schachzug

Der Schritt von Abramovich, den Klub und seinen Reichtum von einer Stiftung der Klub-Organisation verwalten zu lassen, muss erst einmal nur als Schachzug gewertet werden, nicht als Verkaufsangebot.

Zurückhaltend wirkt die offizielle Stellungnahme des Chelsea Football Club zur aktuellen politischen Lage in Europa und der Welt. Wenige dürre Zeilen sagen da mehr als tausend Worte darüber aus, wie verstrickt Chelsea mit Russland und Geldgebern wie Gazprom ist. Und deuten an, wie viel Angst vor Repressalien wohl auch herrscht.

Die Stellungnahme ist auffällig neutral gehalten: "The situation in Ukraine is horrific and devastating. Chelsea FC's thoughts are with everyone in Ukraine. Everyone at the club is praying for peace." Die Situation in der Ukraine sei entsetzlich und verheerend. Der CFC sei mit Gedanken bei allen in der Ukraine. Jeder im Klub bete für den Frieden.

Dass Putin diesen Krieg führt, dass die Russen in der Ukraine einmarschierten, steht dort ausdrücklich nicht. Vor dem ersten großen, weltweit beachteten Finale in Wembley seit dem EM-Endspiel 2021 ist der FC Chelsea damit ein Verlierer.

Das Finale des League Cup, der vielen Beteiligten und Beobachtern wie ein Relikt aus altmodischen Fußball-Zeiten erscheint, gibt 2022 einen weiteren Anstoß dazu, dass der Profisport, vor allem der Fußball, zumal die Premier League, die Herkunft und die Haltung seiner modernen Finanziers überprüft.