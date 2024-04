Chelsea bindet Talent Gilchrist langfristig

Der FC Chelsea hat den Vertrag mit Eigengewächs Alfie Gilchrist bis 2026 verlängert, das gaben die Blues am Dienstagnachmittag bekannt. Der 20-Jährige, der 2014 zu den West-Londonern gewechselt war und seitdem alle Jugendmannschaften durchlief, soll in der Zukunft zu einem festen Bestandteil der Chelsea-Defensive werden. In der aktuellen Saison schaffte Gilchrist den Durchbruch in der Mannschaft von Mauricio Pochettino und kam seitdem sechsmal zum Einsatz.