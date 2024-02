Cheftrainer verlässt Aalborg Håndbold

Der dänische Top-Klub Aalborg Håndbold muss sich für die kommende Saison nach einem neuen Cheftrainer umschauen. Der bisherige Coach wird den Verein ein Jahr vor Vertragsende verlassen.

Nach mehr als zehn Jahren im Verein, davon die letzten fünfeinhalb Jahre als Cheftrainer, hat Stefan Madsen beschlossen, seine Zusammenarbeit mit Aalborg ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu beenden, um sich nach dem Ende der laufenden Saison "beruflich neu zu orientieren", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

"In letzter Zeit hat mich der Gedanke beschäftigt, etwas Neues auszuprobieren, ein Gedanke, der gewachsen ist und nun in die Tat umgesetzt wurde. Jeder braucht von Zeit zu Zeit neue Impulse, der Verein, die Spieler und in diesem Fall auch ich", sagt Stefan Madsen.

Madsen will "etwas Neues" ausprobieren

"Nach der letzten Zeit mit mehreren wichtigen Spielen habe ich daher nach Rücksprache mit meiner Familie beschlossen, nach den Sommerferien etwas Neues zu versuchen. Wohin mich diese Entscheidung führen wird, ist noch nicht endgültig geklärt", so Madsen.

Der Trainer des Champions-League-Teilnehmers möchte sich mit dem nationalen Meistertitel und der Teilnahme am Final4 der Champions League verabschieden. "Stefan ist zweifellos der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Vereins. Er hat uns zu drei dänischen Meisterschaften, zwei Pokaltiteln, drei Supercup-Titeln und einem Platz im Final 4 der Champions League geführt, da muss man eine solche Ankündigung natürlich erst einmal verdauen", so Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen.

"Wir haben jedoch volles Verständnis für diese Entscheidung, die wir natürlich voll und ganz respektieren, ebenso wie wir absolut sicher sind, dass Stefan für den Rest der Saison hundert Prozent Einsatz für den Verein bringen wird", fügt Larsen an.

Aalborg nun auf Nachfolger-Suche

"Als Verein befinden wir uns glücklicherweise in einer Lage, in der wir selbst glauben, dass wir aufgrund unserer Aufstellung und unserer Ressourcen ein attraktives Ziel für Handball-Trainer in den meisten Ländern der Welt sein sollten. Deshalb hoffen und glauben wir, dass wir in kurzer Zeit einen kompetenten Ersatz finden werden", sagt Jan Larsen.

In Dänemark steht Aalborg nach 22 Spieltagen mit fünf Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. In der Gruppenphase der Champions League liegen Niklas Landin und Co. zwei Spieltage vor Schluss auf dem zweiten Platz und haben die Qualifikation für die Playoff-Runde bereits sicher. Wenn Aalborg den zweiten Platz in der Gruppe verteidigen kann, würde dies den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten.