Cheftrainer Uhlig bittet um Vertragsauflösung: Stripfing braucht neue Impusle

Nach nur knapp drei Monaten ist für Maximilian Uhlig beim SV Stripfing Schluss. In seinen sieben Spielen als Cheftrainer setzte es gleich sechs Niederlagen.

Cheftrainer Maximilian Uhlig und der in der 2. Liga um den Klassenerhalt bangende SV Stripfing haben sich getrennt. Wie die Niederösterreicher am Montag bekannt gaben, werden die beiden vormaligen Co-Trainer Florian Hart und Florian Sattler vorerst das Mannschaftstraining übernehmen. Unter Uhlig hatte Stripfing im Frühjahr in sieben Liga-Spielen bei sechs Niederlagen nur einen Sieg geholt. Der Aufsteiger liegt als 13. der Tabelle vier Punkte vor einem Abstiegsrang.

Uhlig hatte den Posten in der Winterpause von Christian Wegleitner übernommen, der als Assistenzcoach von Michael Wimmer bei der Wiener Austria einstieg. Laut Angaben von Stripfings Sportdirektor Alexander Grünwald bat Uhlig nach dem 1:3 in Kapfenberg um die Auflösung seines Vertrags. Der bisherige Coach meinte selbst, er wolle dem Verein "die Möglichkeit geben, für das Saisonfinish einen neuen Impuls zu setzen".