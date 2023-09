Chefsessel? Carlson ist "gerne Co-Trainerin"

Die misslungene WM ist noch nicht aufgearbeitet, die Nations League steht für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft aber vor der Tür. Mit Britta Carlson für die erkrankte Martina Voss-Tecklenburg auf der sportlichen Kommandobrücke.

Die Situation ist nicht einfach. "Ungewöhnlich", nennt sie Joti Chatzialexiou, der Leiter Nationalmannschaften beim DFB. Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist immer noch nicht komplett aufgearbeitet. Die Analyse nicht fertig, weil sich die Bundestrainerin seit Wochen im Krankenstand befindet. "Ich hätte sehr gerne eine Analyse durchgeführt, um den Rucksack der WM ablegen zu können", sagte Chatzialexiou.

Am Montag haben sich die Nationalspielerinnen in Frankfurt eingefunden, um sich auf die Nations-League-Partien am Freitag in Dänemark und am Dienstag in Bochum gegen Island vorzubereiten. Mittelfeldspielerin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg hatte schon am Sonntag erklärt, dass aus ihrer Sicht eine Aufarbeitung der Tage in Australien "nicht zu umfangreich“ sein sollte. Denn: "Wir müssen gleich wieder funktionieren und abliefern. Es ist keine Zeit für große Analysen."

Wir wollen gute Voraussetzungen für ein neues Turnier schaffen. Joti Chatzialexiou

Ähnlich sieht es wohl auch Chatzialexiou: "Wir haben mit der Mannschaft gesprochen und auch ein, zwei Themen der WM mit aufgenommen", erzählte er am Dienstag. "Wir wollen gute Voraussetzungen für ein neues Turnier schaffen. Die Spielerinnen sind hoch motiviert und wollen vieles wettmachen." In der neu geschaffenen Nations League geht es für die deutsche Mannschaft darum, einen der zwei möglichen Startplätze für die olympischen Spiele 2024 in Paris zu erreichen.

Wie geht es mit dem Trainerteam weiter?

Unklar ist weiterhin, wie und ob es mit dem Trainerteam weitergeht. Chatzialexiou wollte sich dazu nicht äußern, sagte nur: "Wir haben eine Fürsorgepflicht, und die ist, dass Martina in der Zwischenzeit gesund wird. Alles andere folgt danach." Bis dahin übernimmt Co-Trainerin Britta Carlson die Chefrolle. Die 45-Jährige stellte klar, dass sie keinesfalls Ambitionen habe, auf dem Chefsessel zu bleiben. "Ich bin gerne Co-Trainerin. Das ist glaube ich auch das, was ich gut kann. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal Cheftrainerin zu sein. Das aber auf Vereinsebene", stellte die ehemalige Nationalspielerin klar. Carlson betonte auch ihr gutes Verhältnis zu Voss-Tecklenburg. "Das wird auch in Zukunft so sein. Ohne Diskussionen kommt man aber nicht weiter. Natürlich gibt es die auch mal."

Vorrangig gehe es nun erstmal darum, die beiden ersten Spiele nach der missratenen WM erfolgreich zu gestalten. Carlson: "Die Nations League ist ein interessantes Format. Wir werden auf höchstem Niveau gefordert.“