Chefcoach Klasen: "Eintracht Trier ist ein schlafender Riese"

Thomas Klasen (40) hat beim Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen beeindruckenden Start hingelegt. Im kicker-Interview spricht Triers Trainer über die herausragende Saison des ehemaligen Zweitligisten, die lange Winterpause und die Perspektive seines Vereins.

Eintracht Trier ist der Oberliga-Konkurrenz weit enteilt. Einer der Erfolgsgaranten: Thomas Klasen, der einst selbst für Trier spielte und seit dieser Spielzeit als Trainer im Moselstadion wirkt. Unlängst hat er seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Vor seinem Engagement in Trier war er unter anderem Assistent beim 1. FC Köln II sowie Cheftrainer beim luxemburgischen Erstligaklub CS Fola Esch.

Herr Klasen, Ihre Mannschaft hat 22 von 24 Spielen gewonnen, das mit Abstand beste Torverhältnis und 22 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Gonsenheim. Ist Eintracht Trier zu stark für die Oberliga?

Ich möchte nicht so vermessen sein, das so pauschal zu sagen. Dass wir uns zu Beginn mit zwölf Siegen absetzen konnten, hat natürlich geholfen. Weihnachten haben wir uns angeschaut und konnten erst da so richtig realisieren, was wir geleistet haben. Ich muss dem ganzen Team ein großes Kompliment machen.

Zur Saison 2023/24 haben Sie die gerade aus der Regionalliga abgestiegene Mannschaft übernommen. Hätten Sie diese Entwicklung erwartet?

Nicht annähernd. Es war nicht zu erwarten, dass wir so eine Saison spielen. Natürlich hatten wir den Anspruch, unter die Top drei zu kommen, um den Aufstieg mitzuspielen. Aber wir sind demütig an die Aufgabe herangegangen. Es wäre arrogant und vermessen gewesen, zu sagen: Wir marschieren von Anfang an vorne weg.

Wo haben Sie angesetzt und wie würden Sie Ihre Spielphilosophie beschreiben?

Fußball soll Spaß machen. Die Zuschauer kommen ins Stadion, um Tore zu sehen. Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0. Wenn man vier Jahre in Köln gearbeitet hat und zwei Jahre Steffen Baumgart erleben durfte, prägt das natürlich. Mir war von Anfang an klar: Du musst dieses Stadion mitnehmen. Trier hatte vergangene Saison den dritthöchsten Zuschauerschnitt hinter Offenbach und Ulm - und das als Tabellenletzter. Wir mussten also mit einer offensiven Spielphilosophie an die Aufgabe herangehen, was der Kader aber auch hergibt.

Welcher Trainer hat sie besonders geprägt?

Mein Vater, Erich Klasen. Er hat auch in der Oberliga trainiert. Ich war von klein auf dabei, wenn er an der Taktiktafel die Magnete verschoben hat. Später bin ich als sein Spieler selbst aus der Oberliga in die 2. Bundesliga gewechselt. Das hat mich am meisten geprägt, so bekommt man selbst eine gewisse Affinität zum Trainerjob.

Ihr Vater ist mittlerweile als Scout für den 1. FC Nürnberg tätig. Sprechen Sie über potenziell interessante Spieler?

Er schaut vor allem in der 1. Liga - Belgien, Holland, Frankreich - oder auch in der 2. Liga danach, was für den Club realisierbar ist. Immer mal wieder schaut er sich auch Partien in der Regionalliga oder 3. Liga an. Dann gibt es mal Überschneidungen. Aber generell hole ich mir gern Feedback von ihm.

Vor kurzem haben Sie Ihren Vertrag bis 2026 verlängert - war das nach dieser Bilanz selbstverständlich?

Ja. Eintracht Trier ist ein schlafender Riese. Perspektivisch sehe ich uns in der Regionalliga. Aber wenn du selbst in der 2. Liga in Trier gespielt hast, vor 15.000 Zuschauern, dann hast du natürlich immer die Fantasie und Hoffnung, dass du den Verein voranbringen kannst.

Zwischen der letzten Partie im Jahr 2023, dem 3:1-Sieg in Morlautern am 2. Dezember, und dem nächsten Punktspiel am 2. März gegen TuS Mechtersheim liegen drei Monate. Inwieweit ist es schwierig, die Spannung in der langen Winterpause hochzuhalten?

24 Spiele vor der Winterpause, 14 danach: Es ist mir jetzt noch schleierhaft, wie man darauf kommen kann. Und dann noch drei Monate Pause - das passt überhaupt nicht. Die Jungs in der Oberliga gehen alle arbeiten und haben ein Riesenpensum. Viele Mannschaften hatten Probleme mit Verletzungen und sind an ihre Grenzen gestoßen. Positiv ist, dass wir das Highlight - das Pokalspiel gegen TuS Koblenz - eine Woche vor Punktspielbeginn haben. So ist die Vorbereitung relativ überschaubar.

Wie sieht die mittelfristige Perspektive der Eintracht aus?

Sehr, sehr spannend. Die Regionalliga kam vor zwei Jahren zu früh. Jetzt haben wir mehr Anlaufzeit und können strukturierter aufbauen. Ich lese aktuell das Buch von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt. Darin erkenne ich viele Prinzipien und Sichtweisen, die ich teile. Genauso demütig, wie dort Schritt für Schritt gemacht wurde, würde ich das mit Eintracht Trier auch gern machen. Alles andere ist alternativlos.