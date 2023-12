Chefcoach für ein Spiel: Ebbers kehrt mit Norderstedt an die Hoheluft zurück

Das Beste kommt zum Schluss: Teutonia Ottensen und Eintracht Norderstedt runden das Fußball-Jahr 2023 am Sonntag mit dem direkten Duell ab. Bei der Eintracht wird Marius Ebbers zur Urlaubsvertretung.

Schon als das Projekt Teutonia 05 als Tabellensechster der sechstklassigen Landesliga Hammonia 2016 in Angriff genommen wurde, hieß das große Ziel, die Eintracht als Nummer drei im hanseatischen Fußball abzulösen. In den direkten Duellen ist die Lage offen: In der Liga gewann jedes Team je zweimal bei zwei Unentschieden. Zudem setzte sich jeder Klub einmal im Pokal durch, und Norderstedt gewann das Corona-Entscheidungsspiel um die DFB-Pokal-Teilnahme 2021.

Diese Statistik ist allerdings für die Teutonen eher Makulatur, denn es geht am Sonntag - egal, wie der Gegner heißt - hauptsächlich darum, die Aufstiegschancen zu wahren und zunächst den Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96 II zu verkürzen. Die Niedersachsen sind eine der nur zwei Regionalliga-Nord-Mannschaften, die im Jahr 2023 mehr Punkte holten, nämlich 70. Holstein Kiel erreichte 67, Teutonia kann mit einem Sieg nun noch auf 66 kommen. So war dieses Jahr inklusive des Hamburger Pokalsiegs durchaus erfolgreich - und die 0:8-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen wurde inzwischen ja auch relativiert.

Ebbers übernimmt von Krause

Eintracht Norderstedt kommt 2023 bisher gerade mal auf 40 Punkte - und so sind die Rollen am Sonntag klar verteilt. Aber Trainer Max Krause macht sich nichts aus den Statistiken: "Wir können daraus schöpfen, dass wir ein gutes inneres Konstrukt haben, eine Mannschaft mit einer guten Eigenmotivation, die von uns das an Energiezufuhr bekommt, was sie benötigt, um das Derby zu gewinnen." Sein Team fehlt allerdings komplett die Spielpraxis, hat zuletzt am 11. November in Meppen (2:4) ein Pflichtspiel absolviert. Und auch der 33-Jährige fehlt beim Jahresabschluss, da er sich im vor langer Zeit - als er noch Co-Trainer war - gebuchten Familienurlaub befindet. So tritt Marius Ebbers ausgerechnet an der Hoheluft in den Mittelpunkt. Der 45-jährige Ex-Pauli-Profi muss wohl viele Hände schütteln, war er doch acht Jahre lang beim dort beheimateten SC Victoria als Spieler und Trainer tätig war.

Personell kam die lange Schnee-Pause eher Norderstedt zugute, denn Juri Marxen und Manuel Brendel feierten im Test bei Harksheide (2:2) ihre Comebacks. Yannick Nuxoll, Andre Wallenborn, Michael Gries und Lars Huxsohl fallen allerdings weiterhin aus. Bei Teutonia müssen die Langzeitverletzten Tobias Schwede und Diamant Berisha passen. Dafür freuen sich die ehemaligen Norderstedter Marcus Coffie, Nick Brisevac, Michael Igwe und Luis Coordes besonders auf das letzte Spiel des Jahres.