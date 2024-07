Chef der Handball Bundesliga Frauen? Entscheidung gefallen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag (29. Juni) hat die Vereinigung der Handball Bundesliga Frauen (HBF-F e.V.) einen neuen Vorstand bestimmt. Andreas Thiel wurde in seinem Amt bestätigt.

Am vergangenen Wochenende hat die Vereinigung der Handball Bundesliga Frauen bei der Mitgliederversammlung in Kassel nach Ablauf der regulären Amtszeit von drei Jahren einen neuen Vorstand gewählt.

"Einstimmig sprachen sich die Mitglieder für eine Wiederwahl von Andreas Thiel als Vorstandsvorsitzenden aus", so die Liga in einer Pressemitteilung am heutigen Montag (1. Juli). Ebenso wurden Jens Genge von der HSG Blomberg-Lippe als Stellvertreter der 1. Bundesliga sowie Martin Lange vom SV Werder Bremen als Stellvertreter der 2. Bundesliga in ihren Ämtern bestätigt.

Rott und Federhenn geben Posten ab

Neu in den Vorstand rücken Andreas Lampe vom VfL Oldenburg als Beisitzer der 1. Bundesliga sowie Britta Lorenz von den Füchsen Berlin als Beisitzerin der 2. Bundesliga. Ferenc Rott (TuS Metzingen) und Eva-Maria Federhenn (1. FSV Mainz 05) schieden auf eigenen Wunsch mit dem Ende ihrer Amtszeit aus den Ämtern als Beisitzer aus. Im Vorfeld der Wahlen sprach Andreas Thiel beiden seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Neben den Vorstandswahlen wurden die Mitglieder des Lizenzierungsausschusses in ihren Ämtern bestätigt. Dem Gremium gehören Martin Jäger, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Axel Pick, diplomierter Kaufmann, Rechtsanwalt und amerikanischer Wirtschaftsprüfer sowie HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt an.