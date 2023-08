Chatzialexiou übt Generalkritik und baut auf Voss-Tecklenburg

Der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou schließt sich dem Vertrauensbeweis von DFB-Präsident Neuendorf für die Bundestrainerin an - und spricht nach dem WM-Debakel grundsätzliche Probleme an.

Von der WM aus Australien berichtet Jim Decker

Die Nationalspielerinnen saßen auf den schweren Sesseln im Foyer des DFB-Teamhotels in Brisbane und starrten mit aller Macht auf ihre Smartphones. Wer auch immer auf dem Bildschirm im Eingangsbereich die Wiederholung des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalelf gegen Südkorea in voller Länge eingeschaltet hatte: Die Protagonistinnen der Partie wollten es nicht sehen.

Schnell ab in den Bus - das war viel wichtiger. Nur weg aus Brisbane, weg aus Australien. Die meisten Spielerinnen werden schnell abreisen. Mit dem Flieger ging es aus Brisbane zurück nach Wyong ins Teamquartier, das ja eigentlich noch zwei Wochen lang die Heimat des DFB-Trosses hätte sein sollen. Jetzt wird sich die Unterkunft wieder leeren.

"Möglicherweise haben wir uns im weiblichen Bereich das eine oder andere Mal ausgeruht"

Als der bunte Teambus schon längst in Richtung Flughafen abgefahren war, stellte sich noch einmal Joti Chatzialexiou den lauernden deutschen Journalisten. "Es fühlt sich immer noch surreal an", sagte der Sportliche Leiter der Nationalteams beim DFB. Es habe "viele Umarmungen und Gespräche" gebraucht, um die Mannschaft nach dem Vorrunden-Aus aufzufangen. Das Team schien dieses Szenario noch immer für unmöglich zu halten, als es bereits längst bittere Tatsache war.

"Keine klare Antwort" hatte auch Chatzialexiou auf die legendäre "Frage, woran es gelegen hat". Gründe für die WM-Blamage allerdings gab es genug. Das ist auch Chatzialexiou bewusst, der auf dem Bürgersteig vor dem Teamhotel dann doch einen Einblick darin gab, was er für die Gründe des Scheiterns hält.

"Es ist nicht so, dass wir die Dinge nicht seit Jahren ansprechen", betonte der 47-Jährige. Er sei seit fünf Jahren in der sportlichen Verantwortung und habe "bewusst ein Projekt Zukunft männlich und weiblich in die Wege geleitet". Der Optimierungsbedarf in der Grundstruktur sei längst erkannt, so Chatzialexiou, der Fehler in der Vergangenheit andeutet: "Möglicherweise haben wir uns im weiblichen Bereich durch unseren Erfolg das eine oder andere Mal ausgeruht."

Auch die Zweikampfquote machte Chatzialexiou Sorgen

Konkret sprach er körperliche Defizite an: "Wenn ich die Zweikampfquote sehen: Dann haben wir da im Turnier zu wenig gezeigt, um erfolgreich zu sein." Das, so Chatzialexiou, liege auch an unzureichendem physischem Niveau im Jugendbereich.

Grundsatzkritik des DFB-Funktionärs also, ein weiterer Vertrauensbeweis dagegen für die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Bereits DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte die 55-Jährige gestützt. Jetzt stellte sich auch Chatzialexiou vor sie. "Wir haben Martina vergangenes Jahr für eine tolle Vize-Europameisterschaft gefeiert. Jetzt sind wir leider historisch ausgeschieden. Da gilt es, gemeinsam rauszukommen", betonte Chatzialexiou und machte deutlich: "Ich bin dankbar, dass unser Präsident entsprechend diese Aussage getroffen hat."

Die Botschaft dahinter dürfte damit klar sein: Stürzen kann sich die Bundestrainerin vorerst nur noch selbst.