Chatzialexiou findet: "Die Vielzahl der Teams ist absolut berechtigt"

Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sind erstmals 32 Mannschaften mit dabei. Die Aufstockung war im Vorfeld skeptisch gesehen worden, doch das erste Urteil des DFB fällt positiv aus.

Von der WM aus Australien berichtet Jim Decker

Die Philippinen holten einen historischen 1:0-Erfolg gegen Co-Gastgeber Neuseeland. England kam gerade noch so mit einem 1:0-Sieg gegen Haiti davon. Und Frankreich startete mit einem müden 0:0 gegen Jamaika ins Turnier. "Ich sage ja schon seit längerem: Es gibt keine Großen mehr", betont Joti Chatzialexiou und schmunzelt. Beim DFB warnt man eben sehr gerne vor den vermeintlich kleinen Nationen.

Der sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB ist "positiv überrascht" von den Teams, die als Außenseiter zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland gereist sind. Nigeria etwa erkämpfte ein torloses Remis gegen Kanada, Südafrika schnupperte beim 1:2 gegen Schweden am Sensationssieg.

Portugiesinnen spielen wie die Portugiesen

"Egal ob es Haiti ist oder Jamaika: Wenn man sieht, wo diese Spielerinnen spielen, dann überrascht das doch keinen, weil sie eine hohe Qualität haben", sagt Chatzialexiou mit Blick auf diverse Akteurinnen, die in den USA und Europa auf höchstem Niveau aktiv sind.

Ein Beispiel für die Entwicklung sei Portugal gewesen, das zwar mangels Körpergröße knapp nach einem Eckball gegen die Niederlande verloren habe, aber "ähnlich wie die Männer" aufgetreten sei. Seit dem Duell mit Deutschland im April 2022 in der WM-Qualifikation (3:0) sei "echt nochmal ein Unterschied" zu sehen gewesen. "Da bin ich gespannt, wie die sich weiterentwickeln."

Bei der WM 2019 in Frankreich waren noch 24 Teams am Start gewesen, nun spielen in Australien und Neuseeland 32 Nationen um den Titel. Eine Aufstockung, die zuvor durchaus kritisch betrachtet wurde, nun aber zumindest von Chatzialexiou positiv gesehen wird.

Kolumbien als "anderes Kaliber"

"Nach dem ersten Spieltag muss ich sagen: Die Vielzahl an Teams ist absolut berechtigt. Die Spiele waren immer sehr eng und auf einem guten Niveau", urteilt der Funktionär und lobt vor allem die Fortschritte in Sachen Athletik und Defensivverhalten bei den WM-unerfahrenen Teams. "Vielleicht sind sie in der Offensive nicht so stark und haben nicht die Unterschiedsspieler, aber viele können gut verteidigen", sagt Chatzialexiou.

Deutschland hat das noch nicht erfahren müssen: Gegen Marokko tat sich die Nationalelf beim 6:0 leicht. Das könnte sich aber bald ändern: Am Sonntag steht das Duell gegen Kolumbien an. Chatzialexiou: "Wir wissen, dass jetzt andere Kaliber auf uns warten."