Chatzialexiou bestätigt: Fiel verlässt den 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg wird ohne Trainer Cristian Fiel in die neue Zweitliga-Saison gehen. Das bestätigte Nürnbergs neuer Sportvorstand Joti Chatzialexiou im Rahmen seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Montagvormittag.

Noch bevor der neue Sportvorstand Joti Chatzialexiou seine Visionen für den 1. FC Nürnberg vorstellen konnte, sorgte er im Rahmen seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Montag für Klarheit in einer Personalie: Cristian Fiel, der mit Hertha BSC in Verbindung gebracht wird, wird zur kommenden Saison nicht länger Trainer des 1. FC Nürnberg sein.

"Ich habe mich mit Cristian zusammengesetzt. Wir haben ein sehr offenes, sehr vertrauensvolles Gespräch gehabt. Er hat mir gestern die Rückmeldung gegeben, dass er auch eine neue Herausforderung sucht", erklärte Chatzialexiou am Montagmorgen. "Wir haben uns in unserem Gespräch sehr inhaltlich und auch über die letzte Saison unterhalten. Wir haben dann gesagt, dass er eine Nacht darüber schlafen soll. Am nächsten Tag haben wir telefoniert. Da hat er mir die Rückmeldung gegeben, dass er eine Möglichkeit hat, die er wahrnehmen möchte."

"Ich möchte, dass du für den Club brennst"

Mutmaßungen, dass es Fiel nach nur einem Jahr als Cheftrainer des FCN nun zu Ligakonkurrent Hertha BSC ziehen wird, bestätigte Chatzialexiou nicht, überrascht habe ihn die Entscheidung des Trainers allerdings nicht. "Wenn er eine andere Perspektive für sich sieht, dann ist es so, dann hake ich auch nicht groß nach. Dann gilt es auch für uns, nach vorne zu blicken", so der Sportvorstand, der zu Beginn seiner Arbeit eine Hängepartie vermeiden und früh Gewissheit haben wollte. "Wir haben eine Klarheit, die war uns wichtig und die habe ich eingefordert. Ich habe ihm gesagt: 'Ich möchte nicht, dass du andere Dinge im Hinterkopf hast. Ich möchte, dass du dich committest, dass du für den Club brennst.' Wenn er das für sich anders sieht, dann ist das okay."

Chatzialexiou hätte im Übrigen trotz der Hypothek einer katastrophalen Rückrunde, in der der FCN lediglich vier Siege und 16 Punkte einfuhr und bis kurz vor Schluss um den Ligaerhalt zittern musste, gerne an Fiel und dessen offensiver Spielidee festgehalten. Gleichwohl bestätigte der ehemalige DFB-Funktionär, sich bereits in "sehr guten Gesprächen" bezüglich einer Nachfolge zu befinden. "Wir werden für den Club eine gute Lösung finden."