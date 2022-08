'Chaser' wechselt von Werder zum VfL Bochum

Jamie 'Chaser' Bartel hat eine neue Perspektive gefunden. Der Bremer eAcademy-Spieler wechselt für die kommende Saison zum VfL Bochum.

Werder Bremen konnte eAcademy-Talent Jamie 'Chaser' Bartel "für die kommende Saison nicht die gewünschte sportliche und wirtschaftliche Perspektive" aufzeigen. Die findet der 16-Jährige in der kommenden Saison jetzt im Pott beim VfL Bochum, wie der Klub via Twitter bekannt gab.

"Absolutes Weltklasse-Niveau"

"Spätestens seit dem VBL Grand Final, in dem er in einem Top-Teilnehmerfeld mit gerade einmal 16 Jahren den 4.Platz erreichte, dürfte jeder in der FIFA-Welt den Namen 'Chaser' kennen. Jamie ist ein toller Junge, mit überragendem Talent", so Michael Fischer, Leitung eSports:

"Er hat schon gezeigt, dass er bereits jetzt absolutes Weltklasse-Niveau hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den VfL entschieden hat und werden ihm die besten Voraussetzungen bieten, um noch stärker zu werden."

Damit nimmt der Kader der "Talent-Entdecker" langsam Formen an. Mit Laurin-Noah 'Snakez' Bartsch wurde bereits ein eTalentwerk-Eigengewächs in den Stammkader befördert. Am Montagabend gab der Klub bekannt, dass Trainer Hakan 'FUTJoker' Aslan dem Verein für die kommende Saison erhalten bleibe.