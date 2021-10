Chase jagt die Rekorde und Mahomes erlebt Ungewohntes: Elf Erkenntnisse aus Week 7

Die Arizona Cardinals träumen nach wie vor von der perfekten Saison, Tom Brady knackt die nächste einmalige Marke, ein Rookie-Receiver überragt und die Chiefs finden sich in neuen Gefilden. Best of NFL 2021, Week 7 ...

1. Running Back D'Ernest Johnson spielt bereits seit 2019 in der NFL, hatte bis zum Thursday Night Game seiner Cleveland Browns gegen die Denver Broncos (17:14) aber erst magere 198 Yards Rushing erreicht. Nun kam die Explosion: 146 Rushing Yards in nur diesem Spiel.

2. Rams-Quarterback Matthew Stafford hat beim 28:19-Erfolg über die Detroit Lions die Marke von 300 Touchdown-Pässen erklommen, er ist damit erst der 13. Spielmacher der NFL-Geschichte.

3. Apropos Lions: Detroit liegt nach der Pleite bei 0:7, das ist beim stolzen Traditionsklub erst zum vierten Mal vorgekommen - 1942 hieß es dann 0:11 am Ende, 2001 lautete die Endbilanz 2:14 und 2008 stand das Team mit 0:16 ganz unten.

4. Die Cincinnati Bengals haben den direkten AFC-North-Rivalen Baltimore nicht nur deutlich in die Schranken gewiesen und Platz 1 in der Division erklommen, Cincy hat mit dem 41:17-Auswärtscoup auch so hoch wie noch nie gegen die Ravens gewonnen.

5. Obendrein feiern die Fans der Bengals derzeit nicht nur den überragenden Spielmacher Joe Burrow (First Overall Pick 2020), sondern allen voran dessen vormaligen LSU-College-Kollegen Ja'Marr Chase. Der Rookie-Receiver steht nach seinen ersten sieben NFL-Partien bereits bei stolzen 754 Yards, so viel wie noch keinem Passempfänger zuvor zu Beginn seiner Laufbahn gelungen waren.

6. Patrick Mahomes macht mit den Kansas City Chiefs gerade ein richtiges Tief durch, rangiert nach dem deutlichen 3:27 bei den Tennessee Titans am Ende der AFC West. Doch nicht nur das: Der Star-Quarterback hat erstmals in seiner Laufbahn eine negative Bilanz (3:4) vorzuweisen, zuvor hatte es 1:0 (2017), 12:4 (2018), 11:3 (2019) und 14:1 (2020) geheißen.

7. Doch nicht nur das: Mahomes verzeichnete zugleich sein erstes NFL-Spiel ohne mindestens 250 Passing Yards oder einen Touchdown-Pass und warf zugleich zum sechsten Mal in Folge mindestens eine Interception. "Es kann nicht immer eitel Sonnenschein herrschen", so der Super-Bowl-Sieger von 2020 zur aktuellen Krise. "Wenn du etwas wirklich Substanzielles bauen willst, etwas Großes, dann musst du auch Täler wie aktuell durchschreiten."

8. Die Las Vegas Raiders (mit 5:2 Erster in der AFC West) haben den Rückzug von Head Coach Jon Gruden gut weggesteckt und zeigen sich weiterhin in Top-Form. Allen voran Derek Carr, der als Anführer des Teams aus Nevada beim jetzigen 33:22-Erfolg über Philadelphia nur drei Pässe nicht angebracht hat (31/34, 323 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception).

9. Die Denver Broncos und die Carolina Panthers teilen ein Schicksal, beide Teams waren mit 3:0 stark in diese Regular Season gestartet, um nun bei 3:4 zu landen. Bei den Panthers liegt das auch am anfangs starken Spielmacher Sam Darnold, der derzeit wieder aus Jets-Zeiten altbekannte Schwächen offenbart: Seit 2018 steht der Quarterback bei 52 Touchdowns und 47 Interceptions und einer Completion Percentage (Passquote) von nur 60,1 Prozent - beides sind Negativwerte in der gesamten Liga in diesem Zeitraum.

10. Zu guter Letzt soll es noch um keinen Geringeren als Tom Brady gehen, der beim überdeutlichen 38:3 bei den Chicago Bears zwischenzeitlich seinen 600. Touchdown-Pass warf. Das war noch keinem Quarterback in der NFL gelungen.

11. Zugleich feierten Bradys Bucs mit diesem nächsten Sieg zum ersten Mal in der Franchise-Historie einen 6:1-Saisonstart.