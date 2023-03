Trotz 40 Punkten von Doncic: Dallas weiter auf Talfahrt

In der heißen Phase der regulären Saison sind die Dallas Mavericks auf ungebremster Talfahrt. Auch ein blendend aufgelegter Luka Doncic konnte da nicht helfen.

Der Klub des deutschen Nationalspielers Maxi Kleber kassierte am Sonntag bei den Charlotte Hornets mit 104:110 die vierte Niederlage in Folge und droht die Play-offs zu verpassen.

40 Punkte und zwölf Rebounds des abermals herausragenden Dallas-Akteurs Luka Doncic waren zu wenig. Dallas lag nach dem ersten Viertel schon mit 16:30 in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit war der Rückstand gar auf 19 Punkte angewachsen.

Dann legte Doncic los. Mit vier Dreiern führte er einen 19:7-Lauf der Mavs an. Und Mitte des Schlussviertels lag Dallas plötzlich mit 98:97 in Führung. Eine Minute vor dem Ende der Spielzeit waren die Hornets wieder mit fünf Punkte in Front. Kleber, insgesamt 14 Zähler, verkürzte zwar per Dreier, doch die Hornets behielten die Nerven.

Gordon Hayward erzielte 22 Punkte und P.J. Washington steuerte 21 Punkte und 12 Rebounds für die Hornets bei.

Die Mavs weisen bei sieben ausstehenden Spielen in der regulären Saison eine Bilanz von 36 Siegen und 39 Niederlagen auf.