Chargers beenden perfekte Raiders-Saison - NFL-Rekord für Herbert

Die Los Angeles Chargers haben ihr "Heimspiel" gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Las Vegas Raiders gewonnen. Vor allem dank Hälfte eins.

Auf dem Papier gastierten am Montagabend (Ortszeit) die Las Vegas Raiders in Los Angeles bei den Chargers. In der Realität war das SoFi-Stadium in Inglewood zum Großteil mit Raiders-Fans gefüllt, die deutlich mehr Lärm erzeugten als die ohnehin nicht zahlreichen Chargers-Anhänger in L.A.

Und dennoch war es das "Heimteam", das Abschnitt eins dominierte und dank drei Touchdown-Pässen von Justin Herbert zur Pause 21:0 führte. Der amtierende Rookie des Jahres ist damit nach Dan Marino und Lamar Jackson erst der dritte Quarterback der NFL-Geschichte, der in seinen ersten zwei Spielzeiten mindestens sechs Spiele mit drei oder mehr Touchdown-Pässen und ohne Turnover beendete.

Nach der Pause wachte auch Herberts Pendant Derek Carr auf und brachte die Raiders, bis dahin noch ungeschlagen, zurück ins Spiel. Carrs Touchdown-Pässe auf Receiver Hunter Renfrow und Tight End Darren Waller sorgten für noch mehr Lärm in der Arena, in der die Chargers nun wackelten und den Ballbesitz gleich wieder übergeben mussten, dann aber Glück hatten, dass Raiders-Kicker Daniel Carlson ein Field Goal vergab. Im Gegenzug rannte Austin Ekeler in die Endzone und sorgte für den 28:14-Endstand.

Die Chargers dürfen damit nach dem Erfolg in Kansas City vergangene Woche gleich den nächsten wichtigen Sieg in der schweren AFC West bejubeln. Durch die erste Niederlage der Raiders bleiben nur noch die Arizona Cardinals in der NFL ohne Makel.