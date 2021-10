"Charakterstärke bewiesen": Frankreich feiert sein Comeback und Benzema

Frankreich hat Rückgrat gezeigt - und Frankreich hatte einen Kunstschützen in seinen Reihen: Beim 2:1 im Nations-League-Finale gegen Spanien waren es am Ende zwei zentrale Aspekte, durch die die Frage nach dem Sieger beantwortet wurde.

Hatte entscheidenden Anteil am Gewinn der Nations League: Karim Benzema. imago images

"Karim, Karim" riefen die Fans der französischen Nationalmannschaft oben auf der Tribüne des Mailänder Guiseppe-Meazza-Stadions, während sich die Spieler unten auf dem Rasen um den Hals fielen und Fotos mit dem Pokal schossen. Dieser Karim, den der Anhang der Equipe Tricolore da feierte, dieser Karim hatte einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Frankreich am Sonntagabend 2:1 gegen Spanien gewann und damit Portugal als Titelträger der Nations League ablöste.

Wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, wenn Benzema nach dem Tor von Mikel Oyarzabal nicht so schnell mit dem 1:1 geantwortet hätte. Wenn er den Ball nicht vom linken Strafraumeck in den Torwinkel geschlenzt und damit, wie man erst später wusste, die Wende eingeleitet hätte. Möglicherweise wären dann die Spanier als Sieger vom Feld gegangen.

So aber sagte Benzema nach dem Spiel: "Wir haben die Charakterstärke des Teams bewiesen." Schon beim Halbfinale gegen Belgien hatte Frankreich zurückgelegen, ein 0:2 aber noch in ein 3:2 umgekehrt. Auch am Sonntagabend bewiesen Les Bleus Rückgrat - und sie konnten sich auf ihre individuelle Klasse verlassen.

Wenn du am Ende den Pokal gewonnen hast, ist alles gut. Paul Pogba

Wie Benzema den Ausgleich erzielt hatte, war schlichtweg herausragend. Und wie Kylian Mbappé zehn Minuten vor dem Ende bei seinem Siegtreffer Spaniens Torwart Unai Simon mit einem Übersteiger hatte alt aussehen lassen, das war ebenfalls eine exzellente Einzelaktion.

Ohnehin entschädigte der zweite Durchgang für eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Darbietung in den ersten 45 Minuten. Da hatte es weder Frankreich noch Spanien verstanden, ihre Offensivwucht auf den Rasen zu bringen. Später unterstrich Mittelfeldspieler Paul Pogba: "Es ist das Ergebnis, das zählt. Wenn du am Ende den Pokal gewonnen hast, ist alles gut."