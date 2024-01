Charakterfrage: Island-Trainer fordert Reaktion

Eigentlich wollte Island bei dieser EM den nächsten Schritt in die Weltklasse machen. Doch nach der saftigen Pleite gegen Ungarn steht der nächste deutsche Gegner vor vielen Fragen.

Aus München berichtet Sebastian Mühlenhof

"Wir müssen zugeben, dass wir heute keine Chance hatten, besonders in der zweiten Halbzeit", gestand Nationaltrainer Snorri Gudjonsson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Dem einstigen Bundesliga-Profi - spielte für Großwallstadt, Minden und die Rhein-Neckar Löwen - war die extreme Enttäuschung nach der deutlichen 25:33-Niederlage gegen Ungarn sichtlich anzumerken.

Das verwundert nicht, denn schließlich war es nicht der erste offensiv uninspirierte Auftritt seiner so hochkarätig besetzten Mannschaft. Bereits im ersten Spiel gegen Serbien hatte sein Team nur dank eines Schlussspurts noch ein 27:27-Remis gegen Serbien gerettet. "Wir haben einfach zu schlecht gespielt, egal ob von sechs Metern, neun Metern oder im Eins-gegen-Eins", gestand damals Aaron Palmarsson gegenüber handball-world.

Der Regisseur beantwortete am Dienstagabend erneut fleißig die Fragen, warum es nicht geklappt hatte. "Wir machen so viele kindische, technische Fehler - das kann einfach nicht wahr sein", meinte er auf Nachfrage der dpa. Doch während er sich der Kritik stellte, versuchten sich einige Spieler lieber zu verstecken.

Magnusson versteckt sich

Omar Igni Magnusson war wie auch schon nach dem ersten Spiel schnell in der Kabine verschwunden, bevor ihm irgendjemand eine Frage stellen konnte. Auch Gisli Kristjansson, der nach dem ersten Spiel sich den Fragen von handball-world gestellt hatte, war diesmal nicht in der Mixed Zone anzutreffen.

So war es Viggo Kristjansson, die eigentliche Nummer zwei im rechten Rückraum der Isländer, der sich fragen lassen musste, warum die Offensive auch im dritten Spiel keinerlei Rhythmus entwickelt hat. "Wir laufen in der zweiten Hälfte gut die zweite Welle, aber im Angriff läuft glaube ich der Ball bei uns momentan nicht so gut. Es geht alles über die Mitte", meint er zu handball-world.

Unrecht hat er damit nicht, denn die Außenspieler Bjarki Mar Elisson auf links und Sigvaldi Gudjonsson auf rechts waren in den drei EM-Auftritten im gebundenen Spiel bisher viel zu häufig nur Statisten. Dabei können sie mit ihrer Qualität und Wurfeffektivität viel Last von den Rückraumspielern nehmen, die sich derzeit viel Kritik gefallen lassen müssen.

Viggo Kristjánsson hat derweil noch einen weiteren Ansatz für die derzeitigen Probleme. "Ich glaube, dass wir es vielleicht für die Gegner zu leicht machen. Sie lesen es zu früh, was wir machen. Das kann ein Grund sein. Zudem wollten wir versuchen, unsere Angriffe länger aufzubauen", erklärt der Profi vom SC DHfK Leipzig. Wirklich gelungen ist der letzte Teil bisher noch nicht.

Gudjonsson fordert sein Team zum Handeln auf

Ein weiteres großes Problem ist zudem auch die Wurfeffektivität. Der bisherige Bestwert für ein Spiel liegt lediglich bei 61 Prozent - zu wenig, um im derzeitigen Welthandball mitzuhalten. "Wir haben viele Fehler gemacht, viele Chancen vergeben. Ich könnte die Liste noch weiterführen", analysiert Gudjonsson daher knallhart die Fehler.

Deswegen wird der Nationaltrainer auch deutlich. "Es ist eine Charakterfrage gegen Deutschland", nimmt er sein Team in die Pflicht, "aber ich glaube an mein Team und den Charakter, den sie haben."

Auch Kristjánsson will sich nicht kampflos geschlagen geben. "Wir müssen trotz allem an uns glauben", so der Halbrechte, der zudem eine Warnung an das deutsche Team sendet: "Wir haben noch nicht unser Spiel gefunden, aber wenn wir das schaffen, dann können wir jeden schlagen."