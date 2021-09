"Charakter gezeigt": Bonn überrascht Meister Berlin

Mit einem überraschenden Auftaktsieg bei Meister Alba Berlin sind die Telekom Baskets Bonn in die neue Saison gestartet. Für die Highlights sorgte vor allem ein Neuzugang: Parker Jackson-Cartwright.

Parker Jackson-Cartwright (li., hier mit Saulius Kulvietis) trumpfte beim Bonner Saisonauftakt in Berlin groß auf. imago images/camera4+

Wendig, mit Zug zum Korb, Übersicht und Mut: Parker Jackson-Cartwright, kurz "PJC", hätte sich wohl keinen besseren Einstand als diesen am Donnerstagabend in Berlin wünschen können. Schon in der Vorbereitung hatte sich abgezeichnet, dass der 1,80 Meter große US-Guard zu einem Schlüsselspieler im neu formierten Team der Telekom Baskets um Head Coach Tuomas IIsalo werden könnte. Diese Erwartungen erfüllte der 25-Jährige auf Anhieb voll und ganz. Mit 25 Punkten, fünf Rebounds, sechs Assists und sechs Steals war PJC gegen Meister Alba Berlin omnipräsent - und maßgeblich daran beteiligt, dass die Baskets einen überraschenden Sieg zum Auftakt davontrugen.

Wir haben zwar nicht sehr gut gespielt, aber immer gekämpft. Bonns Trainer Tuomas IIsalo

Dabei hatte der Titelverteidiger, ersatzgeschwächt, fernab der Bestform und vor allem mit Verletzungssorgen auf den großen Positionen (Thiemann, Koumadje, Nikic), zunächst standesgemäß losgelegt und sich früh eine zweistellige Führung erarbeitet. "Wir haben gut begonnen, mit der richtigen Intensität. Wir sind viel gelaufen und haben den Ball bewegt", blickt auch Alba-Coach Israel Gonzalez zurück. Was dann jedoch kam, erinnerte den Nachfolger von Erfolgstrainer Aito, der die Partie von der Tribüne aus verfolgte, an die Eindrücke aus der schwierigen Sommervorbereitung: "Leider konnten wir den Rhythmus nicht halten."

Der Titelverteidiger erlaubte Bonn damit, wieder zurück ins Spiel zu finden und nie ganz abreißen zu lassen. "Wir haben zwar nicht sehr gut gespielt, aber immer gekämpft", stellte Baskets-Coach Iisalo fest. "Drei, vier Mal waren wir in schwierigen Situationen, wo wir zehn oder sieben Punkte hinten lagen - auch im vierten Viertel. Aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt. Und am Ende hatten wir auch das bisschen Glück, was man braucht, um ein Team wie Alba zu schlagen."