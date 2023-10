Chapman fehlt Oldenburg bis ins neue Jahr

Die EWE Baskets Oldenburg verzeichnen nach ihrem gelungenen Start in die Saison einen Dämpfer. Brekkott Chapman fält lange aus.

Wegen einer Sprunggelenksverletzung müssen die EWE Baskets lange ohne Chapman auskommen. Der Power Forward aus den USA ist im Training der "Donnervögel" umgeknickt und wird sich im Verlauf dieser Woche einer Operation unterziehen. Voraussichtlich fehlt Chapman dem früheren deutschen Meister drei Monate.

Der 27-Jährige (im Schnitt derzeit 8,6 Punkte und 5,4 Rebounds) könnte damit den kompletten Rest der Hinrunde verpassen. Sein Klub ist nach dem Fehlstart zum Auftakt in Braunschweig richtig gut in Fahrt gekommen und gewann die folgenden vier BBL-Partien. Damit zählt Oldenburg nach fünf Spieltagen zum Spitzensextett mit je vier Siegen und einer Niederlage.

Im Pokal scheiterten die Niedersachsen beim FC Bayern Basketball, in der Champions League geht es nach der Auftaktniederlage gegen Straßburg am Mittwoch in Izmir weiter.