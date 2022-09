"Chapeau!": SC-Coach Streich zieht den Hut

Der SC Freiburg hat zum Abschluss der englischen Woche auch die Prüfung in Hoffenheim bestanden. Trainer Christian Streich setzte daher eine Ankündigung in die Tat um. Christian Günter und Vincenzo Grifo blicken derweil mit einer konträren Gefühlslage auf die kommenden Tage.

Spielte mit Freiburg in der Liga zuletzt zweimal in Folge 0:0: Christian Streich. IMAGO/Michael Weber

Während das Freiburger Umfeld schon seit einigen Wochen auf einer Euphoriewelle schwebt, hatte Streich trotz des guten Saisonstarts immer wieder den Drang, zu mahnen. Eine konkrete Bedingung nannte der 57-Jähirge im Vorfeld der Partie in Hoffenheim dann aber doch, damit auch bei ihm Zweifel und Sorgen vorerst von jeglicher Zufriedenheit verdrängt werden: "Wenn wir in Hoffenheim bestehen, das wäre eine Aussage, dann würde ich sagen: Chapeau!" Am Ende hieß es 0:0, der Sport-Club zeigte eine über weite Strecken gute Leistung und Streich lieferte: "Chapeau! Da muss ich echt den Hut ziehen, mit welcher Überzeugung wir heute aufgetreten sind. Die Mannschaft hat alles gegeben."

Es war eine unterhaltsame Partie am Sonntagabend im Kraichgau, der im Prinzip nur die Tore fehlten. Das kam Streich bekannt vor. "Es ist etwas komisch. Wir haben ein tolles Spiel gegen Gladbach gesehen und ein tolles Spiel hier in Hoffenheim. Letzte Woche hätte es normal schon 2:2 ausgehen können und heute wieder, beide Male aber ein 0:0. Das gute ist, dass wir in beiden Spielen total stabil waren", so der Trainer.

Testspiel gegen die U 23

Zwischendurch stand ja noch die Reise nach Griechenland auf dem Programm. Das mit dem 3:0-Erfolg über Olympiakos Piräus gesammelte Selbstvertrauen machte die Reisestrapazen mehr als wett, Streich schickte zum dritten Mal nacheinander die selbe Startelf ins Rennen. "Es war das fünfte Spiel in 14 Tagen, wir haben eine Wahnsinnsenergie auf den Platz gelegt. Natürlich ist es anstrengend, aber jeder Spieler will auf dem Platz stehen. Wir waren alle heiß vor dem. Wenn du in Piräus gewinnst, gehst du gerne auf dem Platz", blickte Christian Günter bei "DAZN" zurück.

Für den Freiburger Kapitän steht in den kommenden Tagen die Regeneration mit seinen Teamkollegen im Fokus. Nach einem freien Tag am Dienstag und einer Einheit am Mittwoch hat Streich am Donnerstag ein internes Testspiel gegen die U 23 geplant. Günter würde stattdessen lieber einen Tag später mit der Nationalelf gegen Ungarn spielen - doch die Nominierung blieb aus. "Natürlich ist man enttäuscht. Das ist keine schöne Nachricht. Er hat mir natürlich auch eine Begründung gesagt, die will ich aber öffentlich gar nicht sagen", so Günter über sein Telefonat mit Bundestrainer Hansi Flick. "Ich kann ihm die Antworten nur auf dem Platz geben und ihm die Entscheidung im Winter so schwer wie möglich machen", ergänzte der 29-Jährige mit Blick auf die WM in Katar.

Die Gemütslage bei Vincenzo Grifo war dagegen ganz anders. Der war zuletzt im Mai 2021 Teil des italienischen Kaders. Jetzt hat ihn Trainer Roberto Mancini wieder nominiert. "Das zeigt einfach, dass man nie aufgeben sollte. Ich hatte auch letztes Jahr eine gute Saison gespielt, aber der Trainer hat so entschieden. Italien hat viele gute Spieler, deswegen bin ich happy, dass er mich angerufen hat", berichtete der 29-Jährige, der in der Nations League auf Einsätze gegen England und Ungarn hoffen darf.