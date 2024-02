Chaos in Dornbirn: Neo-Coach Pätzold nach drei Tagen wieder weg

Beim FC Dornbirn überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem am vergangenen Montag die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Thomas Janeschitz bekanntgegeben wurde, präsentierte man nur wenig später Ex-Admira-Coach Roberto Pätzold als dessen Nachfolger. Dieser ist aber bereits nach nur drei Tagen schon wieder Geschichte.

Zweitligist FC Dornbirn kommt nicht zur Ruhe. Erst am vergangenen Montag trennten sich die Vorarlberger überraschend während der Frühjahrsvorbereitung von Cheftrainer Thomas Janeschitz und stellten den ehemaligen Admira-Coach Roberto Pätzold nur wenige Stunden als dessen Nachfolger vor. Zudem wurde laut "Krone" mit Thomas Schwaiger ein neuer Berater präsentiert, der frische Sponsoren nach Dornbirn bringen sollte. Dazu wird es aber nicht kommen, denn wie die Vorarlberger nun in einer offiziellen Mitteilung vermelden, hat man sich bereits nach drei Tagen wieder vom neuen Trainer getrennt.

So schreiben die Dornbirner in einer von Klubchef Hubert Domig unterzeichneten Aussendung: "Der FC Dornbirn kann das ausgehandelte und zugesicherte Vertragsangebot an den neu geplanten Cheftrainer Roberto Pätzold leider nicht wie vereinbart realisieren. In zuletzt turbulenten Tagen konnten zahlreiche Zusagen eines privaten Investors wider Erwarten nicht eingehalten werden. Wir bedauern die Geschehnisse zutiefst und bedanken uns ausdrücklich bei unserem absoluten Wunschkandidaten Roberto Pätzold für den hervorragenden Eindruck der vergangenen Tage und den professionellen Umgang mit dieser für alle unglücklichen Situation. Der FC Dornbirn wünscht dem Fußballlehrer für die Zukunft nur das Beste."

Ob auch Berater Schwaiger schon wieder gehen muss, wird in der Aussendung des Zweitligisten aus Vorarlberg nicht erwähnt. Wer nun das Ruder bei den "Rothosen" übernimmt ist ungewiss. Neben Co-Trainer Roman Ellensohn könnte auch Sportdirektor Eric Orie vorübergehend als Cheftrainer einspringen. Der 56-jährige Niederländer coachte die Dornbirner bereits von November 2016 bis Juni 2017 sowie noch einmal von Juli bis November 2021. Nach den ersten 15 Spieltagen finden sich die Vorarlberger mit nur zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder.