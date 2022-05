Chaos am Stade de France: Für die UEFA ist die Verantwortung "schwer greifbar"

Das Champions-League-Finale 2022 begann mit mehr als 35 Minuten Verspätung, nun hat es ein Nachspiel, das so bald nicht verhallen wird. Der Grund ist das Chaos an den Eingängen auf der Seite des Stade de France, die zur Kurve der Liverpool-Fans führten. Darauf folgten erschreckende Bilder von Tränengaseinsätzen gegen Fans beim Einlass-Chaos.

Ein "katastrophales Bild von Frankreich" sei vor dem verspätet angepfiffenen Endspiel des FC Liverpool gegen Real Madrid am Samstagabend gezeichnet worden, schrieb die Zeitung "Le Figaro". Die Polizei registrierte rund um das Endspiel 238 Verletzte und 105 Festnahmen. In den sozialen Medien kursieren etliche Fotos und Videos, die einen mindestens unverhältnismäßigen Einsatz der Ordnungskräfte am Stadion zeigten.

Die Europäische Fußball-Union UEFA erklärte das Chaos noch am Samstagabend durch das hohe Aufkommen von vor allem Liverpool-Fans mit gefälschten Tickets. Die Polizei setzte Tränengas ein, verzweifelt hielten Anhänger ihre Tickets in die Kameras. Die Anstoßzeit wurde um 36 Minuten verschoben. Fanvertreter kritisierten eine einseitige Darstellung der UEFA.

Zahlreiche internationale Medienvertreter, die zum Teil selbst von gefährlichen Flaschenhälsen und dem Gedränge an den Zugängen betroffen waren, bestätigten das Versagen im Stadionmanagement. kicker-Reporter, die vor Ort waren, berichteten auch von verschlossenen Ausgängen und versperrten Wegen beim Verlassen der Arena in St. Denis: "Man wurde ohne konkrete Informationen von Pontius nach Pilatus geschickt."

Bei der Abreise nach dem Spiel kam es in den Stadtteilen in der Umgebung des Stadions zu Übergriffen auf Fans. Die großen Partys in den beiden Fanzonen der Innenstadt waren am Tag ohne nennenswerten Zwischenfall verlaufen. Das irritierende Auftreten der Sicherheitskräfte in der Fanzone der Madrilenen kritisierten Sprecher von Real.

Die UEFA kündigte eine Aufarbeitung mit der französischen Polizei und dem französischen Verband an. Ein Sprecher räumte gegenüber dem kicker Fehler ein, intern würden diese diskutiert. Es sei jedoch schwierig, bei vielen Zuständigkeiten - UEFA, Ordnungsdienst, Polizei - die "Verantwortung greifbar zu machen".

Bereits rund um das Finale der Europa League in Sevilla mit gravierenden Mängeln bei der Getränke-Versorgung der Fans von Eintracht Frankfurt war große Kritik an der UEFA aufgekommen.

Dicht gedrängt: Liverpool-Fans warten vor dem Champions-League-Finale auf Einlass. imago images

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" sah "ein absolutes Fiasko". Es sei eine "Inkompetenz der französischen Organisatoren" gewesen, die "dramatische Folgen hätte haben können, wenn die Liverpool-Fans nicht unendlich geduldig gewesen wären". Und das zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in der Metropole.

Polizisten der englischen Merseyside Police, die ebenfalls vor Ort waren, verteidigten die Fans, wie die BBC berichtete. Deren Verhalten an den Drehkreuzen sei "vorbildlich unter schockierenden Umständen" gewesen und sie seien "zu 100 Prozent nicht zu spät gekommen", betonten die Einsatzkräfte.

Der FC Liverpool forderte derweil eine schnelle Aufarbeitung. "Wir sind sehr enttäuscht von den Problemen beim Stadion-Einlass und dem Zusammenbruch des Sicherheitsbereichs, dem Liverpool-Fans heute Abend im Stade de France ausgesetzt waren", teilte der englische Klub noch während der Partie mit. "Wir fordern eine offizielle Untersuchung zu den Gründen dieser inakzeptablen Probleme." Trainer Jürgen Klopp berichtete, dass er wisse, "dass einige aus den Familien Probleme hatten. Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten, um zu wissen, was passiert ist. Einige Dinge waren nicht gut und nicht schön. Mehr weiß ich noch nicht."

Zunächst war der Anpfiff um 15 Minuten und dann noch zwei weitere Male verzögert worden. Schließlich ging es 36 Minuten später als geplant los. Zunächst hatten die Veranstalter auf der Anzeigetafel Sicherheitsgründe angegeben, danach hieß es, dass es am "verspäteten Eintreffen von Fans" liege.

"Ich bin nicht sicher, dass es möglich ist, ein Event schlechter zu organisieren, sogar falls man es versuchen würde. Absolut chaotisch und gefährlich", twitterte die englische Fußball-Legende Gary Lineker mit der UEFA als Adressat. Die Begründung der Verzögerung durch eine späte Ankunft der Fans bezeichnete er als "Bullshit".

"Die Organisation um und im Stadion ist nicht nur eines Champions-Leagues-Finales unwürdig", sagte der frühere Fußballprofi Marvin Matip, Bruder von Liverpools Joel Matip, bei Sky. "Tränengas in Bereichen mit Kindern und unbeteiligten Fans einzusetzen ist gemeingefährlich."

Die Pariser Polizei, das Innen- und das Sportministerium machten in ihren ersten Statements vor allem "britische" Fans für das Chaos verantwortlich. Augenzeugenberichte und Videoaufnahmen legen nahe, dass bei den Tumulten am Stadion einheimische Jugendliche eine Rolle spielten. Vereinzelt hatten in dem Durcheinander Personen versucht, über Zäune zu klettern und ohne Eintrittskarte ins Stadion zu gelangen.