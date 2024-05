Chantal Schmid: "Wollten zeigen, dass wir zurecht im Final Four stehen"

Der SV Salamander Kornwestheim hat sich in einem sehenswerten und bis zum Ende spannendem Spiel um Platz 3 die Bronzemedaille gesichert. Rückhalt der "Lurchis" war Chantal Schmid. Mit ihr konnte Markus Hausdorf nach dem Final Four in Buxtehude über die Premiere der Kornwestheimer Mädels beim Endturnier sprechen.

Glückwunsch zu Platz 3 beim Final Four, Chantal. Wie ist es Euch gelungen den Schalter nach der bitteren 31:41-Niederlage gegen den Frankfurter HC umzulegen und Leipzig im kleinen Finale zu schlagen?

Chantal Schmid:

Vielen Dank erstmal! Wir wollten einfach als Team zeigen, dass wir zurecht im Final Four stehen und das Halbfinale ein Ausrutscher war. Zudem war unser Ziel unseren Eltern, Freunden, Fans und Trainern das Spiel zu zeigen, dass sie verdient haben und unsere bis dahin schon sehr erfolgreiche Saison noch einmal mit einem Sieg zu krönen.

Eure Fans haben ein Riesenspektakel veranstaltet. Wie hast du diese Unterstützung wahrgenommen?

Chantal Schmid:

Was unsere Fans nicht nur jetzt am Wochenende, sondern auch schon über die gesamte Saison hinweg veranstaltet haben, ist einfach der Wahnsinn. Das motiviert so unheimlich und treibt einen zu Bestleistungen an.

Ich würde sogar fast so weit gehen, dass wir ohne unsere Fans nie so weit gekommen wären. Deshalb haben wir uns auch besonders gefreut, dass wir uns mit so einem Spiel von unseren Fans verabschieden konnten.

Zum ersten Mal hat der SV Salamander Kornwestheim an einem F4 teilgenommen. Wie hat dir dieses Event gefallen, was nimmst du davon mit?

Chantal Schmid:

Es macht uns natürlich unfassbar stolz, dass wir den SVK bei so einem Event vertreten dürfen. Im Großen und Ganzen fand ich das Event sehr gelungen und ich glaube wir haben alle gelernt, dass nach einem schlechten Spiel noch nichts verloren ist. Das gesamte Wochenende wird uns allen, denke ich, für immer in Erinnerung bleiben.