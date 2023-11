Chancenwucher? Wie die Bayern im Ligavergleich abschneiden

In Köln hat der FC Bayern knapper gewonnen als nötig. Das war in dieser Saison jedoch eher eine Ausnahme.

Es gibt 1:0-Siege, und dann gibt es 1:0-Siege. Jener der Bayern am Freitag in Köln hört sich letztlich knapper an, als er wirklich ausfiel. Der sechste Bundesliga-Erfolg am Stück des deutschen Meisters hätte ohne Frage höher ausfallen können und natürlich müssen, dafür ließen Leroy Sané, Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting jedoch zu viele Chancen liegen.

Bayern hat die meisten Chancen

Wenn Harry Kanes Mitstreiter in der Offensive nur halb so konsequent wären wie der Engländer, hätte der Top-Torjäger der Bundesliga neben 18 Treffern vermutlich auch eine zweistellige Anzahl an Vorlagen auf dem Konto. So bleibt er vorerst bei fünf. Betreiben die Bayern also Chancenwucher? In Köln zwar schon, ansonsten aber gar nicht so sehr. Der kicker hat für den Tabellenzweiten nach zwölf Spieltagen 126 Chancen notiert. Das sind die meisten der Liga vor Tabellenführer Leverkusen (109) und deutlich mehr als Verfolger Borussia Dortmund (72).

Kane überstrahlt Kollegen

Der Vizemeister wiederum hat von diesen 72 Chancen 25 genutzt, ergibt eine Erfolgsquote von 34,72 Prozent. Besser schneiden nur RB Leipzig (37,66 Prozent), der VfB Stuttgart (36,9), der FC Augsburg (36,84) und die TSG Hoffenheim (35,93) ab. Dahinter folgen Dortmund und auf Platz sechs die Bayern (34,12) vor Bayer (33,94). Schlusslicht ist der 1. FC Köln mit neun Toren nach 60 Chancen (15 Prozent).

Grund zur Sorge besteht für die Bayern also bislang noch nicht. Schließlich ist Kane Woche für Woche zur Stelle und überstrahlt die teils ausbaufähige Verwertung der Kollegen. Und bei aller Nachlässigkeit, die Sané in Köln an den Tag legte: Der Nationalspieler hat in dieser Saison immerhin bereits jetzt so viele Tore auf dem Konto wie zum Ende der Vorsaison (acht).