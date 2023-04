Chancenlose Maria verpasst mögliches Duell mit Swiatek

Es wäre ein Highlight gewesen für Tatjana Maria: Die aktuell bestplatzierte deutsche Tennisspielerin verpasste in Madrid ein mögliches Duell mit Iga Swiatek.

Tatjana Maria, Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres, verlor beim WTA-Turnier in Madrid am Freitag in der zweiten Runde in 66 Minuten mit 1:6, 3:6 gegen Bernarda Pera aus den USA.

Die 35-jährige Maria war als Underdog in dieses Match gegangen, denn die die gebürtige Kroatin Pera ist an Position 32 der Weltrangliste notiert. Dennoch fand Maria am Freitag überhaupt nicht ihren Rhythmus und war folglich chancenlos. Auf Pera wartet nun die Siegerin des Duells Iga Swiatek gegen Julia Grabher (Österreich). Alles andere als ein Erfolg der polnischen Nummer 1 wäre eine faustdicke Überraachung.

Niemeier am Samstag gegen Mertens

Bereits am Donnerstag hatte Jule Niemeier (Dortmund) durch einen Erfolg gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien) den Einzug in die dritte Runde geschafft. Die 23-Jährige erwartet nun in der spanischen Hauptstadt ein Duell mit Elise Mertens (Belgien/Nr. 23).