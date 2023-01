"Chancenlos": Streich ringt nach höchster Niederlage nach Worten

Der Re-Start ist dem SC Freiburg vollkommen misslungen. Gegen Wolfsburg verloren die Breisgauer klar mit 0:6. Die Beteiligten wirkten nach dem Spiel ratlos.

Christian Streich war beim 0:6 in Wolfsburg ratlos. IMAGO/Eibner

30 Punkte, eine Tordifferenz von 25:17 und Platz 2 samt neun Siegen: Das Jahr 2022 hatte Freiburg stark abgeschlossen. Nach einer gelungenen Vorbereitung war das Gefühl der Breisgauer für das neue Jahr gut. Das 0:6 in Wolfsburg und der Fall auf Rang 4 waren demnach ein herber Schlag.

Exakt elf Jahre zuvor hatte Streich sein Debüt gefeiert

Dies war den Freiburgern bei "Sky" anzumerken. Genau elf Jahre nach dem Trainerdebüt von Christian Streich im Profi-Bereich fehlten dem Coach etwas die Worte. "0:6 verloren, keine Chance gehabt", entgegnete er zuerst nachdenklich. Um genauer werden zu können, müsse erst einmal die Video-Analyse her.

Es tut extrem weh, so ins Jahr 2023 zu starten. Christian Günter

Eine solche benötigte Christian Günter nicht. Auch wenn dem Kapitän "so ein bisschen die Erklärungen" fehlten, hielt der Linksverteidiger den Finger in die Wunde. "Es tut extrem weh, so ins Jahr 2023 zu starten." Günter ferner: "Das war nicht gut von uns, uns allen - mich mit einbezogen." Bei den ersten beiden Gegentreffern hatte der deutsche Nationalspieler nicht gut ausgesehen. Auch wenn "gefühlt jeder Schuss von Wolfsburg ein Tor" war.

Ebenso schlecht beim 0:1 nach zwei Minuten durch Patrick Wimmer hatte übrigens Matthias Ginter ausgesehen. "Es ging schon beschissen los mit der ersten Chance", monierte der Innenverteidiger, um hinzuzufügen: "Wir hatten heute generell keine Chance und haben verdient verloren, auch in der Höhe." Die Leistung sei zusammengefasst "nicht erklärlich". Damit war Ginter sich mit Coach Streich einig. Auf den Tag genau elf Jahre nach dem Debüt-Tor des deutschen Nationalspielers für Streich und Freiburg beim 1:0 gegen Augsburg.

Der Trainer hielt am Ende fest: "Wir waren chancenlos und hatten gegen eine Mannschaft, die uns in allen Belangen überlegen war, nichts entgegenzusetzen. Das war kein Zweikampfverhalten." Wolfsburger Effizienz vorm Tor hin oder her.