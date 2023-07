Chancenlos in Bastad: Zverev scheitert im Viertelfinale an Rublev

Alexander Zverev hat das Viertelfinale des ATP-Turniers im schwedischen Bastad gegen den Russen Andrey Rublev verloren. Gegen den Weltranglistensiebten war der 26-Jährige chancenlos.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Sandplatz-Turnier im schwedischen Bastad noch vor dem Halbfinale ausgeschieden. Der 26-Jährige verlor am Freitag im Viertelfinale mit 2:6 und 3:6 gegen den Russen Andrey Rublev. Nach nur 68 Minuten verwandelte der an Nummer 2 gesetzte Rublev seinen zweiten Matchball, Zverev war letzten Endes chancenlos.

Der 26-Jährige konnte im Match gegen den Weltranglistensiebten nicht an seinen souveränen Auftritt gegen den Brasilianer Thiago Monteiro anknüpfen. Nach seiner schweren Knöchelverletzung im vergangen Jahr sucht der Hamburger weiterhin nach seiner Konstanz.

Das Turnier in Skandinavien ist mit 562.815 Euro dotiert, Zverev war an Position fünf gesetzt. Der Hamburger war zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini ausgeschieden.