Chancenlos gegen Price: Schindler im Viertelfinale raus

Martin Schindler hat beim World Grand Prix in Leicester im Viertelfinale keine Chance gehabt. Gerwyn Price war am Ende eine Nummer zu groß.

Doch bereits den Einzug ins Viertelfinale darf Martin Schindler als großen Erfolg werten. Noch kein deutscher Spieler vorher hatte das bei diesem Turnier geschafft.

Die deutsche Nummer zwei (hinter Gabriel Clemens) unterlag gegen den Ex-Weltmeister aus Wales glatt mit 0:3. In den ersten zwei Sätzen hatte Schindler kein Leg gewonnen, den letzten Durchgang verlor er dann immerhin "nur" 1:3 und verhinderte einen "White Wash", also eine Niederlage, ohne ein einziges Leg zu gewinnen.

Der 27-jährige Strausberger fand an diesem Abend zu keiner Zeit zu seinem Spiel. Mit einem Average von nur 79,77 ist gegen einen Spieler wie Price (Drei-Darts-Schnitt von 90,73) kein Kraut gewachsen. Dazu traf Schindler nur einen seiner elf Versuche auf ein Doppel (9,09 Prozent). Auch hier war der "Iceman" mit einer Checkout-Quote von 42,86 Prozent (9/21) klar vorne.

Damit schaffte es Schindler nicht, an seine Auftritte aus den vorherigen Runde anzuknüpfen, wo er Darts-Ikone Raymond van Barneveld (Niederlande) und Stephen Bunting (England) ausschaltete.

Smith siegt mit 3:0

Der an Position vier gesetzte Waliser Price, Gewinner des World Grand Prix 2020, trifft nun am Samstag in der Runde der letzten Vier auf Weltmeister Michael Smith (England), der sich klar mit 3:0 gegen Landsmann Andrew Gilding durchsetzte. Der "Bully Boy" gewann den ersten Satz mit 3:1, dann folgte ein 3:0 und zum Abschluss im knappsten Leg ein 3:2.

Die weiteren beiden Viertelfinals spielen Peter Wright und Luke Humphries sowie Chris Dobey und Joe Cullen aus.