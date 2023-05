Altmaier verpasst das Halbfinale in Madrid - Coric fordert nun Alcaraz

Viertelfinale in Madrid: Bei den Damen hatte die Nummer eins der Welt Iga Swiatek wenig Mühe, auch die Nummer zwei bei den Herren Carlos Alcaraz hat das Halbfinale mit einem Zwei-Satz-Sieg erreicht. Für die deutsche Überraschung Daniel Altmaier war dagegen Endstation.

Die unerwartete Erfolgsserie von Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Madrid ist gerissen. Der 24-Jährige aus Kempen musste sich in seinem Viertelfinalmatch am späten Mittwochabend dem an Nummer 17 gesetzten Kroaten Borna Coric mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Für den Weltranglisten-92. Altmaier war der Sprung unter die besten Acht dennoch der bislang größte Erfolg bei einer Masters-1000-Veranstaltung.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff kämpft am Donnerstag im Duell gegen den an Nummer vier gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas um den Halbfinaleinzug.

Zverev-Bezwinger Alcaraz nun gegen Altmaier-Bezwinger Coric

Am Dienstag war Olympiasieger Alexander Zverev im Achtelfinale gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz durch ein klares 1:6, 2:6 ausgeschieden. Alcaraz erreichte am Mittwoch durch einen Zweisatzsieg gegen den Russen Karen Khachanov das Halbfinale und trifft dort auf Altmaier-Bezwinger Coric.