Chancen nicht genutzt: Kerber und Lisicki scheitern in Bad Homburg

Schlechter Tag für das deutsche Tennis: Sowohl Sabine Lisicki als auch Rückkehrerin Angelique Kerber mussten in Bad Homburg die Segel streichen. Für Daniel Altmaier war auf Mallorca in der Runde der letzten Acht Endstation.

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Bad Homburg überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Kielerin musste sich am Donnerstag bei ihrem Heim-Event der Französin Alizé Cornet mit 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben und verpatzte damit die Generalprobe für den am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Kerber konnte nicht an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen. Zwar stemmte sie sich im zweiten Satz gegen die Niederlage. Doch im dritten Durchgang zog Cornet wieder davon.

Lisicki trotz Aus zufrieden

Auch Sabine Lisicki hat den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 32 Jahre alte Berlinerin verlor am Donnerstag im Viertelfinale gegen Caroline Garcia aus Frankreich mit 3:6, 6:7 (7:9). Die frühere Wimbledon-Finalistin musste sich nach 1:56 Stunden geschlagen geben. Dabei konnte Lisicki vor allem im zweiten Satz zahlreiche Breakchancen nicht nutzen und vergab im Tiebreak sogar zwei Satzbälle. Garcia machte ihr Weiterkommen schließlich mit dem ersten Matchball perfekt

Lisicki zog dennoch ein zufriedenes Fazit. "Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hierher zu kommen und Punkte zu sammeln", sagte die Berlinerin nach der Partie. "Das bringt mich weiter, auch was Matchpraxis und Selbstvertrauen angeht." Lisicki hatte erst vor Kurzem nach langer Verletzungspause ihr Comeback gefeiert. "Das Niveau, dass ich spiele, ist Top-100-Niveau", sagte sie zufrieden.

Altmaier muss sich Bonzi beugen

Daniel Altmaier ist beim Turnier auf Mallorca im Viertelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Kempener musste sich am Donnerstag bei der Generalprobe für den Rasen-Klassiker in Wimbledon dem Franzosen Benjamin Bonzi klar mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Dennoch konnte Altmaier kurz vor dem am Montag beginnenden dritten Grand-Slam-Turnier der Saison ein positives Fazit ziehen.

Bei den Rasen-Veranstaltungen in Stuttgart und Halle war er zuvor beide Male bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Auf Mallorca feierte er nun seine ersten beiden Siege auf Rasen in diesem Jahr.