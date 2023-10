Chancen leider nicht verwertet": Spelle-Venhaus fehlt auch gegen Meppen die Effizienz

Das erste Derby zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem SV Meppen hat die Rangfolge im Emsland unterstrichen. Der Drittligaabsteiger aus der Kreisstadt setzte sich bei seinem erst zweiten Auswärtssieg (3:0) beim Oberligaaufsteiger durch.

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Die Speller hatten sich in diesem Derby für die Geschichtsbücher mehr erhofft. Es bleibt mit 3746 Zuschauern das erste ausverkaufte Punktspiel der Vereins. Die Organisation klappt im Klub mit allein 43 Fußballmannschaften. Trotz heftiger Regenfälle am Freitag konnte die Partie stattfinden. Allerdings reichte es wieder nicht für einen Punkt. Gerade einmal sieben Zähler hat Spelle aus 13 Spielen geholt.

Die Verletztenmisere ärgert Trainer Hanjo Vocks. Mit Marcel Ruschmeier, Leon Doquet und Jan-Hubert Elpermann fehlten gleich drei Innenverteidiger. Während der Partie fiel Kapitän und Leitwolf Torben Stegemann aus. "Dass die Mannschaft trotzdem so weiterspielt, das nötigt mir ganz, ganz großen Respekt ab."

Als größten Unterschied zu Meppen machte Vocks die Effizienz vor dem Tor aus. "Wir haben unsere Chancen leider nicht verwertet." Wieder einmal. Bisher hat Spelle nur zwölfmal getroffen. "Ich glaube, dass wir einfach weitermachen müssen. Das hört sich nach Durchhalteparole an, weil wir für unsere Leistung auch zu wenig Punkte haben", erklärte Vocks. Der Auftritt mache Mut. Gespielt hätten Jungs aus der Region, "die sich überragend entwickelt haben".

"Es hätte auch andersherum laufen können"

Während des Spiels und nach dem Schlusspfiff wurden sie von den Zuschauern gefeiert. Wieder einmal gab es Lob vom Gegner. In diesem Ranking könnte Spelle vorn dabei sein. Doch dafür gibt es keine Punkte. Die Bedeutung des Derbys habe er an der Speller Spielweise erkannt, sagte SVM-Coach Adrian Alipour. "So aggressiv und so konsequent haben sie in den Spielen davor nicht gespielt." Insgesamt sei der Gast froh, "dass wir das Spiel gewonnen haben. Es hätte auch andersherum laufen können. Aber wir haben das Glück auf unserer Seite gehabt und vielleicht auch ein Stück weit erzwungen."

Beispiel: Als Philipp Elfert nach einer Stunde die große Chance zum 1:1 hatte, rettete SVM-Torwart Bennet Schmidt mit einer Riesenparade. "Er hat eine Hundertprozentige pariert. Das war eine ganz entscheidende Szene." Aber auch vor dem Speller Tor wirkten die Meppener abgeklärter. Beispielhaft das 2:0 durch Christopher Schepp: Sturmpartner Marek Janssen sah den besser postierten Mitspieler "und hat aus einer guten Chance eine sehr gute gemacht. Die Torchancen haben wir einfach gut ausgenutzt".

Meppen konsolidierte seinen Platz in der Verfolgergruppe der Spitzenteams. Der Sieg in Spelle sei gut für das positive Denken und die Stimmung nach der unnötigen Niederlage in Havelse, sagte Alipour. In Spelle bleibt die Stimmung gut, auch wenn der Aufsteiger den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze früh zu verlieren droht.