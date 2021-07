Chance und Risiko in Salzburg - auch für Trainer Jaissle

Vieles ist ungewiss bei Meister Red Bull Salzburg vor dem Saisonstart in Österreich. Klar ist nur: Der Verein und sein deutscher Trainer Matthias Jaissle scheuen kein Risiko.

Den Haka wird Matthias Jaissle an diesem Freitagabend vor dem Spiel bei Sturm Graz nicht aufführen lassen, er will die Konkurrenz zum Saisonstart in Österreich auf andere Weise beeindrucken. Der mit Gebrüll untermalte Tanz der Maori erlangte im Sport globale Berühmtheit durch Neuseelands Rugby-Nationalmannschaft, und Jaissle hat schon einiges gelesen über die All Blacks. Vor allem was den Teamspirit betrifft, sei das sehr lehrreich gewesen, erklärt er vor seinem Debüt als Trainer von Red Bull Salzburg im Interview mit dem kicker (Print-Ausgabe vom Donnerstag). Statt einem martialischen Auftritt soll seine Mannschaft lieber weiter forschen Fußball spielen.

Achtmal in Folge war Red Bull Meister in Österreich, sieben Doubles gewann der Klub dabei, in dieser Saison aber könnte es wirklich spannender werden. Nicht weil Rapid, der LASK oder der SK Sturm viel besser geworden sind, sondern weil Salzburgs Mannschaft eine Menge Substanz verloren hat. "Die Situation bei uns ist diesmal sicher eine ganz Spezielle", sagt Jaissle. "Wir hatten einen großen Umbruch und der Kader ist der wohl jüngste überhaupt." Seit Jahren brachte der Verein schon junge Toptalente hervor, viele davon landeten später in Leipzig. Aber auch Erling Haaland (jetzt Dortmund) oder Sadio Mané (Liverpool) schafften den Durchbruch als Profi in Salzburg, wo man früh Spielpraxis sammeln kann. "Dieses Jahr wird der Weg sogar noch ein Stück konsequenter gegangen, dafür stehe ja auch ich als Trainer", sagt Jaissle, der selbst erst 33 Jahre alt ist und seine erste Station als Chefcoach im Profibereich antritt.

Bundesliga-Aufsteiger mit Hoffenheim

Als Spieler war der gebürtige Nürtinger mit der TSG Hoffenheim 2008 in die Bundesliga aufgestiegen und unter Ralf Rangnick gleich Herbstmeister geworden, bald danach war der Innenverteidiger auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Dann schlug das Schicksal zu. Erst riss ein Kreuzband im Knie, dann die Achillessehne - mit 26 musste Jaissle seine aktive Karriere beenden. "Das war ein Schock, der lange andauerte", erklärt er im Rückblick. Als er sich berappelt hatte, studierte er Sport-Business und begann als Trainer zu arbeiten. Bei Leipzigs U 17 als Assistent des heutigen Hoffenheim-Trainers Sebastian Hoeneß, später als Co von Alexander Zorniger bei Bröndby in Dänemark. 2019 übernahm er Salzburgs U 18, in diesem Januar dann den Partnerklub FC Liefering in der 2. Liga. Dort klappte es so gut, dass er nur vier Monate später zum Nachfolger von Jesse Marsch (jetzt Leipzig) bei Red Bull aufstieg.

Der Verein geht mit der Mannschaft ins Risiko – und auch mit seinem neuen Trainer. Patson Daka, der Toptorjäger (vorige Saison 27 Treffer in 28 Spielen), wurde für 30 Millionen Euro an Leicester verkauft, sein potenzieller Nachfolger Sekou Koita (14 Tore) fehlt bis Jahresende wegen eines Kreuzbandrisses. Im Mittelfeld ging Enock Mwepu nach Brighton, in der Abwehr André Ramalho zur PSV Eindhoven, Torwart Cican Stankovic spielt nun bei AEK Athen. Dominik Szoboszlai war schon im Januar nach Leipzig gewechselt. Sollte ihm all das Sorgen machen, gibt es Jaissle jedenfalls nicht öffentlich zu. "Es ist ja auch eine Riesenchance für die ganzen Toptalente, dafür sind sie schließlich hier", sagt er.

Youngster Sesko und der Haaland-Vergleich

Wird schon mit Haaland verglichen: Benjamin Sesko. imago images/GEPA pictures

Stürmer Mergim Berisha gehört mit seinen 23 Jahren bereits zu den Erfahrenen im Kader, der deutsche U-21-Europameister leidet aktuell aber an einer Adduktorenverletzung. Damit rückt sein vier Jahre jüngerer Landsmann Karim Adeyemi vorn verstärkt in den Fokus, der vergangene Saison bereits einige Einsätze und Tore hatte. Aber womöglich schlägt gleich zum Saisonstart auch die Stunde von Benjamin Sesko. Den 18-jährigen Slowenen brachte Jaissle quasi aus Liefering mit. Beim 4:1 im Pokal bei Drittligist Hertha Wels war Sesko eingewechselt worden und hatte zehn Minuten später zweimal getroffen. "Er ist körperlich extrem stark, über 1,90 Meter groß, und für sein Alter schon ein sehr kompletter Stürmer", lobt sein Trainer. Längst gibt es die Vergleiche mit Erling Haaland.

Der Norweger wurde im Herbst 2019 durch die Champions League eine europaweite Sensation, davon ist Sesko noch einiges entfernt. Denn im August warten noch die Play-offs der Königsklasse auf Salzburg, das früher dort regelmäßig scheiterte, zuletzt aber zweimal in der Gruppenphase dabei war. Liga und Pokal zu gewinnen sind so etwas wie die Pflicht in Salzburg, die Champions League aber ist die Kür, das weiß freilich auch Jaissle, auch für ihn ist der Job Chance und Risiko zugleich, wer will schon bei seinem ersten Engagement scheitern. Erst nächstes Jahr könnte es leichter werden: Dann ist Österreichs Meister direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Auch in Linz, Graz oder Wien macht man sich Hoffnungen.

