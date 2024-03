"Chance genutzt": Hoffenheim befördert Drexler

Jüngst hat Tim Drexler einen Profivertrag bei der TSG Hoffenheim unterschrieben, am vergangenen Wochenende dann sein Startelfdebüt gefeiert und am Mittwoch nun ist der Youngster fest in den Profikader befördert worden.

So richtig erfolgreich verlief es für Tim Drexler mit Blick auf das deutsche Oberhaus noch nicht, denn der erst 19-Jährige holte mit der TSG in zwei Spielen keinen Punkt. Beim 1:3 in Frankfurt feierte der Innenverteidiger am 25. Spieltag aber immerhin sein Debüt in der Bundesliga, allerdings agierte Hoffenheim bei der Einwechslung von Drexler in Unterzahl und war am Ende sogar nur zu neunt auf dem Feld.

Sechs Tage später gegen den VfB Stuttgart stand Drexler dann erstmals in der Startelf, das 0:3 war allerdings eine Lehrstunde für die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo. Zumindest Drexler wusste dennoch durchaus zu gefallen, das Eigengewächs war in einer überforderten TSG-Truppe noch der stabilste Feldspieler. "Ich finde, er hat es gegen einen VfB Stuttgart mit diesem Druck gut gemacht. Klar war nicht alles perfekt, aber wir haben viel, womit der Junge arbeiten kann", lobte Matarazzo.

So viel, dass er nun fest in den Profikader aufrückt, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der 19-Jährige, der neben den zwei Bundesliga-Einsätzen hauptsächlich in der U 23 der Hoffenheimer in der Regionalliga Südwest spielte und dort in dieser Saison 15-mal auflief, sollte eigentlich erst im Sommer in den Profikader integriert werden, die TSG zieht diese Maßnahme nun aber vor. Er hat "seine Chance aufgrund unserer personellen Situation schon jetzt genutzt und sich diesen vorzeitigen Schritt durch seine Trainingsleistungen sowie seine beiden sehr ordentlichen und erfrischend unbekümmerten Auftritte in der Bundesliga verdient", begründete Matarazzo.

EM-Qualifikation mit der deutschen U 19

Derzeit ist Drexler mit der U-19-Nationalmannschaft in Kroatien bei der Eliterunde zur EM-Qualifikation unterwegs, nach seiner Rückkehr geht es dann direkt zu den Profis der TSG.