Chance genutzt: Borré erstrahlt im Schatten

Doppeltorschütze Randal Kolo Muani und Zauberer Mario Götze standen beim 4:2 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 im Mittelpunkt. Im Schatten der beiden Ausnahmekönner glänzte auch Rafael Borré - obwohl er in der Anfangsphase eine Riesenchance über das Tor drosch.

In der vergangenen Saison avancierte Angreifer Borré noch zum großen Helden in der Europa League, an Frankfurts "magischem Dreieck" mit Randal Kolo Muani, Mario Götze und Jesper Lindström kommt er in der aktuellen Spielzeit jedoch nicht vorbei. Bis auf ein einziges Mal - in Mainz - kam er zwar immer zum Einsatz, allerdings betrat er wettbewerbsübergreifend 20-mal lediglich als Joker den Platz. Ein Stammplatz ist nicht in Sicht. Doch der Kolumbianer ist eine Kämpfernatur, ein Wadenbeißer, der sich nicht hängenlässt. Schon während des Winter-Trainingslagers in Dubai trainierte Borré auffallend gut, und als er beim Auftakt gegen Schalke als Joker in die Partie kam, avancierte er mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner.

Gegen Darmstadt stand der Nationalspieler erstmals seit der zweiten Pokalrunde bei den Stuttgarter Kickers wieder in der ersten Elf, da Lindström wegen einer Oberschenkelverhärtung pausierte. Die frühe Führung leitete Borré mit einem starken Pass auf Aurelio Buta ein, dessen Flanke Kolo Muani in der Mitte per Kopf verwertete. Kurz darauf versiebte er zwar eine Riesenchance (11.), als er von Buta glänzend bedient wurde, doch in der 44. Minute jubelte er schließlich über sein Tor zum 2:2. Auch im zweiten Durchgang setzte er Akzente: Mit einer spektakulären Außenrist-Flanke auf Kolo Muani leitete er das 3:2 durch Daichi Kamada ein, obendrein hätte es Strafstoß geben müssen, als er in der 60. Minute von Christoph Zimmermann gefoult wurde. Weshalb sich der VAR nicht einschaltete, ist rätselhaft.

Glasner wählte nach dem Spiel bemerkenswerte Worte, als er über Borré sprach. "Rafa war in der Vorbereitung einer unserer besten und auffälligsten Spieler. Er war unglaublich engagiert, nachdem ihm eine gewisse Unzufriedenheit angedichtet wurde. Ich habe immer gesagt: Das stimmt nicht", bekräftigt der Coach. Borré hätte sich regelmäßige Startelf-Einsätze verdient, wäre da nicht die starke Konkurrenz. "Mario ist in überragender Verfassung, Kolo trifft am Stück, auch Jesper traf im ersten Spiel. Dann ist es halt schwierig", räumt Glasner ein, "aber Rafa ist so ein fantastischer Mensch, dass er das auch akzeptiert und für die Mannschaft da ist, wenn er gebraucht wird. Nicht nur das Tor, auch wie er gegen den Ball gerackert hat, wie er Bälle erobert und Räume schließt - Chapeau!"