Chance für Sildillia - Ungewissheit bei Röhl

Gegen Wolfsburg wird Freiburgs Trainer Christian Streich seine Startelf erneut auf mindestens einer Position verändern müssen. Shootingstar Merlin Röhl könnte zusätzlich ausfallen.

Könnte gegen Wolfsburg eine Chance in der Startelf erhalten: Freiburgs Abwehrmann Kiliann Sildillia. IMAGO/Steinsiek.ch

Schon in Darmstadt (1:0) und gegen Mainz (1:1) reichte es für Röhl nur zu Einwechslungen. Beschwerden im Bauchmuskel- und Schambeinbereich machten dem U-21-Nationalspieler zu schaffen. Bei den Lilien kam Röhl dennoch zur zweiten Hälfte, gegen die Nullfünfer in der 56. Minute.

Die Äußerungen von Streich am Sonntagabend deuten jedoch auf vergrößterte Sorgen hin. "Bei Merlin müssen wir schauen, er sagt, es ist ihm hinten reingefahren. Das wäre natürlich extrem bitter", erklärte der SC-Coach. Am Mittwoch gab es auf Nachfrage keine neuen Infos vom SC über Röhls Gesundheitszustand. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag wird sich Streich mutmaßlich aber dann zu dieser Personalie äußern.

Sildillia als Ersatz für Kübler

Mit Blick auf die von Personalproblemen geprägte Saison beschwört Streich den Zusammenhalt: "Wir müssen basteln und zusammenbleiben. Ich habe zu den Jungs gesagt, es kann gut sein, dass der eine oder andere, der wenig gespielt hat zuletzt, in der alles entscheidenden Phase von Anfang an auf dem Platz steht oder reinkommt. "

Wie zum Beispiel Kiliann Sildillia. Der französische Verteidiger kam in jedem der 17 Hinrundenspiele zum Einsatz, war zuletzt aber weniger gefragt, blieb beim 3:0 in Gladbach und gegen Mainz komplett auf der Bank. Gegen Wolfsburg ist er erster Anwärter, um den gelbgesperrten Lukas Kübler zu ersetzen.

Nach Lucas Höler und Roland Sallai ist es die dritte Freiburger Gelbsperre in Serie und es droht bereits die nächste: Sechser Nicolas Höfler sah gegen Mainz bereits seine neunte Verwarnung und könnte somit diese Saison noch ein sechstes Spiel gesperrt verpassen. Neben der Gelbsperre hatte er in insgesamt vier Partien wegen zweier Roter Karte gefehlt, eine datierte noch aus der vorigen Saison.

Noah Weißhaupt könnte derweil bald wieder eine Option sein. Nach seiner recht langwierigen Sprunggelenkverletzung ist der Außenbahnspieler zumindest diese Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob es am Samstag schon für den Kader reicht, wird sich zeigen.