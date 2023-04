Chance für Netz: Farkes Lob und seine Forderung

Borussia Mönchengladbach reist mit Personalsorgen nach Stuttgart. Die Zeit für Luca Netz ist gekommen, Trainer Daniel Farke zeigt sich mit der Entwicklung des deutschen U21-Nationalspielers zufrieden.

Der Ausfall des Stammtrios wird immer konkreter. Die leise Hoffnung, dass es nach dem Ausfall von Marcus Thuram (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) wenigstens für Ramy Bensebaini (Hüftdistorsion) und Manu Koné (Oberschenkelzerrung) reichen könnte für das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, erhielt am Donnerstag einen Dämpfer. Das Duo fehlte weiter im Training. "Bei Ramy Bensebaini und Manu Koné wird das Fragezeichen immer größer", erklärte Daniel Farke auf der Pressekonferenz. Der Trainer befasst sich daher intensiv mit den personellen Alternativen und sagt: "Das ist immer auch eine Chance für andere Spieler, sich zu zeigen und zu beweisen."

Einer dieser Spieler ist Luca Netz. Aller Voraussicht nach wird der 19-Jährige in Stuttgart die Linksverteidigerposition vom angeschlagenen Bensebaini übernehmen. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft, denn Netz soll ab Sommer fest die Nachfolge des Algeriers, der Gladbach ablösefrei verlassen wird, antreten. Nicht wenige Fans hätten sich diesen Personaltausch schon viel früher gewünscht. Jetzt ist für Netz, fast die komplette Saison über in der zweiten Reihe, der Moment gekommen.

"Luca ist ein junger Kerl, der nicht mehr nachweisen muss, dass er Bundesliga spielen kann, im Gegenteil. Er hat 50 Bundesligaspiele auf dem Buckel, keine Frage, dass er das Potenzial dafür hat, auf höchstem Level zu spielen", sagte Farke. "Mit Konstanz" müsse Netz seine Leistungen unterfüttern, so der VfL-Coach weiter, "darum geht es bei jungen Spielern immer."

Netz hat "sehr gute Karriere vor sich", benötigt aber Konstanz

Farke verriet am Donnerstag, dass "wir zu Beginn der Saison nicht ganz so zufrieden mit ihm waren", aber das sei in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr der Fall gewesen. "Er entwickelt sich von Monat zu Monat, von Woche zu Woche weiter. Luca drängt und drückt. Er macht viel Druck auf einen gestandenen Linksverteidiger wie Ramy - und das ist das beste Zeichen", sagte Farke. "Es geht in Zukunft darum, mit Konstanz immer wieder abzuliefern und sich den Status zu verdienen, unantastbarer Stammspieler zu sein. Ich bin da sehr positiv gestimmt, weil er sich stetig weiterentwickelt. Klar, er hat von Haus aus seine Stärken in der Offensive, mit der Dynamik und dem sehr guten linken Fuß. Im Verteidigungsverhalten gibt es noch Entwicklungspotenzial, das weiß er. Aber wenn er so weiterarbeitet, hat Luca eine sehr gute Karriere auf dieser Position vor sich."

Was Netz allerdings nicht leisten kann, ist ein Torjägerersatz für den abwanderungswilligen Thuram (Vertrag läuft aus) zu sein. Am Donnerstag ging Farke in Sachen Stürmersuche nicht auf einzelne Namen wie etwa Niclas Füllkrug ein. Dafür umriss er, dass die künftigen Mittelstürmer eine gewisse Torgarantie mitbringen müssen. "30 Stürmertore in der Saison brauchst du, um in höheren Regionen spielen zu können. Das muss nicht von einem alleine kommen, das können sich auch zwei oder drei Stürmer teilen", sagte Farke. In der laufenden Spielzeit liegt Thuram mit 13 Treffern intern an der Spitze, dann folgt schon Allrounder Jonas Hofmann (9 Tore). Im Sturm müssen die Borussen für die neue Saison kräftig aufrüsten. Farke betonte: "Das steht ganz oben auf der Agenda. Da müssen wir gute Entscheidungen treffen und gute Jungs verpflichten, ganz klar."