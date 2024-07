"Chance ergreifen": Kane zwischen Kritik und Kampfgeist

Spielerisch überzeugt hat England bei der EM bislang nicht, dennoch stehen die Three Lions im Halbfinale - und wollen am Mittwoch für ein Novum sorgen.

Das letzte Mal, dass England einen großen Titel gewonnen hat, liegt schon sehr lange zurück. 1966 war das, als man zu Hause Weltmeister wurde (4:2 n.V. gegen Deutschland). Seitdem sehnt man sich im Mutterland des Fußballs nach einem weiteren Titel. Am Mittwoch im Halbfinale gegen die Niederlande wollen die Engländer aber zunächst für ein Novum sorgen.

"Es ist die Chance, Geschichte zu schreiben. Wir haben die Möglichkeit, zum ersten Mal in ein Endspiel außerhalb von England einzuziehen", sagte Trainer Gareth Southgate vor dem Semifinale, wohlwissend um die Schwere der Aufgabe.

Gegen Oranje hat England eine miese Bilanz, nur zwei Siege stehen für die Briten in 14 Spielen zu Buche - bei sechs Remis und ebenso vielen Niederlagen. Bei einer EM trifft man sich übrigens zum dritten Mal - und zum zweiten Mal in Deutschland. 1988 unterlag man dem späteren Europameister Niederlande in der Vorrunde mit 1:3.

Alexander-Arnold stärkt Kane den Rücken

Diesmal soll es natürlich anders laufen, am liebsten so wie 1996, als man in Wembley 4:1 gewann. Ob die aktuelle englische Mannschaft in einem Spiel vier Tore erzielt, sei mal dahingestellt, sicher ist: England fehlt es nicht an Kampfgeist. "Wir hatten ein Ziel. Diesem Ziel kommen wir Schritt für Schritt näher. Nun geht es darum, nach dieser Chance mit beiden Händen zu greifen", sagt Stürmer Harry Kane, der trotz seiner zwei Turniertreffer wegen seiner Leistungen in der heimischen Presse zuletzt kritisiert worden war.

Zu wenig Impact auf das Spiel, zu wenig Torgefahr, zu ungefährlich? Alles Vorwürfe, die zu hören oder zu lesen waren. Innerhalb der Mannschaft ist der Kapitän aber unumstritten. So betonte Trent Alexander-Arnold, dass sich "jeder, der gegen England spielt, freuen würde, wenn Kane nicht spielt. Du weißt einfach, dass er eine Gefahr ist."

Luke Shaw betonte indes, dass sich die Mannschaft "besser fühlt, wenn er auf dem Platz ist, weil er unser bester Torjäger ist. Er kann jederzeit den Unterschied machen, er ist ein wichtiger Spieler, unser Kapitän."

Southgate sorgt sich nicht wegen Zwayer

Wirbel hatte es zuletzt auch wegen der Schiedsrichter-Ansetzung gegeben. Der Deutsche Felix Zwayer wird die Partie leiten. Ebenjener Zwayer, den Jude Bellingham noch während seiner Zeit bei Borussia Dortmund nach einigen Fehlentscheidungen im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) scharf kritisiert und dabei den Bogen auch deutlich überspannt hatte.

Southgate wiederum betonte, dass er Vertrauen in den Unparteiischen habe. "Ich mache mir keine Sorgen darüber, wer der Schiedsrichter sein wird. Er wird auf einem sehr hohen Niveau pfeifen", so der 53-Jährige, der gleichzeitig auch um Respekt für den Schiedsrichter warb.