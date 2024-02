Chance auf dritte Medaille: Gose schwimmt ins 800-Meter-Finale

Bei ihren bisherigen beiden Auftritten bei der Schwimm-WM in Doha sprangen für Isabel Gose bereits zwei Bronzemedaillen heraus. Über 800 Meter Freistil hat 21-Jährige nun am Samstag die nächste Chance auf Edelmetall.

Über 400 und 1500 Meter Freistil gewann Isabel Gose dieser Tage in Doha bereits Bronze, am Samstag könnte sich für die 21-Jährige die nächste Chance auf Edelmetall ergeben. In den Vorläufen über 800 Meter am Freitag schlug die Europameisterin nach 8:26,49 Minuten als Schnellste an und zog damit in das Finale am Samstag (18.23 Uhr MEZ) ein.

Zum Thema Der Medaillenspiegel der Schwimm-WM

"Es war okay", sagte die Magdeburgerin, die nun auch die Chance auf ein weiteres Olympia-Ticket innehat, nach ihrem Rennen. Im Endlauf erwartet sie allerdings ein anderes Rennen: "Ich könnte mir vorstellen, dass es mit zwei, drei Mädels da vorne schnell werden kann und dass da dann um die Medaillenplätze gekämpft wird."

Köhler im Halbfinale

Auch Weltmeisterin Angelina Köhler, die am Montag Gold über 100 m Schmetterling gewonnen hatte, zog am Freitag in die nächste Runde ein. In ihrem ersten Rennen nach ihrem großen Triumph erreichte sie über die halbe Distanz (50 Meter) das Halbfinale am Abend (18.17 Uhr MEZ). Die 23-Jährige aus Berlin schwamm auf der Bahn neben der schwedischen Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin Sarah Sjöström (24,88 Sekunden) in 25,92 Sekunden auf den insgesamt sechsten Rang der Vorläufe.

Köhler hatte am Montag als erste deutsche Beckenschwimmerin seit fast 15 Jahren wieder eine WM-Goldmedaille gewonnen. Zuletzt war das Britta Steffen 2009 in Rom mit ihrem Doppel-Erfolg über 50 und 100 m Freistil gelungen.