Champions oder Europa League: Donezk spielt weiter in Hamburg

Schachtar Donezk wird seine internationalen Heimspiele weiter im Volksparkstadion austragen. Dies gab der HSV am Freitag bekannt.

Wie der Hamburger SV am Freitagmittag auf seiner Website bekanntgab, wird Donezk "auch nach Abschluss der Gruppenphase der Champions League 2023/2024 seine Heimpartien des internationalen Wettbewerbs im Volksparkstadion bestreiten." Der Ticketverkauf für die anstehenden Partien hat ebenfalls am Freitag begonnen.

Offen ist nur noch, in welchem Wettbewerb Donezk antreten wird. Vor dem sechsten und letzten Vorrundenspieltag belegt der ukrainische Meister in der Gruppe H mit neun Zählern punktgleich mit dem Zweiten FC Porto Rang drei. Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gastiert Donezk in Porto zum "Endspiel" um den zweiten K.-o.-Platz. Spitzenreiter FC Barcelona kann mit zwölf Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Ränge verdrängt werden und hat das Ticket für das Achtelfinale damit bereits in der Tasche.

In der laufenden Champions-League-Saison hat Donezk bereits drei Heimspiele im Volksparkstadion ausgetragen. Zum Debüt in der Hansestadt setzte es ein 1:3 gegen den FC Porto, es folgten dann jeweils Siege gegen den FC Barcelona (1:0) sowie gegen Royal Antwerp (1:0).

Ein Spiel findet auf jeden Fall noch im Volksparkstadion statt

Nun wird auf jeden Fall noch ein Heimspiel hinzukommen. Sollte Donezk in Porto gewinnen, ein Achtelfinalspiel in der Königsklasse, bei einem Remis oder einer Niederlage ein Play-off-Spiel in der K.-o.-Runde der Europa League. Wie bisher auch üblich, können Besucher auch wieder an verschiedene Hilfsprojekte für die Ukraine spenden.

Seit Frühjahr 2014 kann Donezk wegen der Kämpfe auf der Krim nicht mehr vor eigenem Publikum spielen. Zunächst fanden die Spiele in weiter westlich gelegenen Städten in der Ukraine statt. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 werden internationale Spiele aber nicht mehr auf ukrainischem Boden ausgetragen. In der vergangenen Saison spielte Donezk in der polnischen Hauptstadt Warschau, wegen Terminkollisionen erfolgte in diesem Sommer der Umzug nach Hamburg.