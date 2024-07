Champions League winkt: Bayern verleiht Zvonarek

Österreichs Meister Sturm Graz verstärkt sich für die kommende Saison mit Mittelfeldspieler Lovro Zvonarek vom FC Bayern München.

Der kicker hatte bereits von der Leih-Absicht berichtet, nun ist der Deal perfekt: Der 19-jährige Mittelfeldspieler Lovro Zvonarek wechselt leihweise vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum aktuellen Meister der österreichischen Bundesliga. Der offensive Mittelfeldspieler soll dort die Spielpraxis sammeln, auf die er in München wohl nur schwer gekommen wäre. Kaufoption ist im Leihvertrag keine verankert.

Zvonarek hatte erst im Mai seinen ersten Profivertrag bei den Bayern unterschrieben. Bereits da hatte es aber Berichte um eine mögliche Leihe für die kommende Saison gegeben. "Lovro Zvonarek ist ein sehr spannender Spieler, der alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten", wird Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zitiert. "Bereits mit 16 war er in seiner Heimat Kapitän in der ersten kroatischen Liga, er spielt mit seinen 19 Jahren schon sehr erwachsenen Fußball. Wir sind überzeugt, dass er bei Sturm Graz die nächsten Schritte machen wird, indem er Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League sammeln kann."

Graz hatte in der abgelaufenen Saison die österreichische Meisterschaft gewonnen und sich so für die Königsklasse qualifiziert.

"Lovro Zvonarek ist ein hochveranlagter Spieler für das offensive Mittelfeld, der in seinem jungen Alter bereits erste Einsätze für den FC Bayern vorweisen kann, in seiner Entwicklung aber noch lange nicht am Ende steht. Er ist technisch sehr stark und fußballerisch hervorragend ausgebildet", beschrieb Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker seinen Neuzugang.

Fünf Mal kam Zvonarek in der vergangenen Saison für die Bayern-Profis in der Bundesliga zum Einsatz, bei seinem einzigen Startelfeinsatz im Heimspiel gegen Wolfsburg (2:0) erzielte er sogar sein Premierentor und durfte über die volle Distanz mitwirken. "Der SK Sturm ist ein Topverein in Österreich und spielt in dieser Saison in der Champions League. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen", sagte der Kroate.