Champions-League-Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung? Keineswegs

Wenn am Dienstag und Mittwoch die Viertelfinal-Hinspiele der Women's Champions League über die Bühne gehen, ist kein deutsches Team involviert. Doch hat jede Partie eine leichte deutsche Färbung - eine sogar ganz besonders.

Als Stürmerin war sie nun wirklich nicht bekannt. Im zentralen Mittelfeld war Sjoeke Nüsken schon aufgelaufen, in der Innenverteidigung, klar. Aber als die 23-Jährige am Freitagabend im Topspiel der Women's Super League die Arsenal-Verteidigung gemeinsam mit Lauren James in vorderster Reihe anlief, wunderte sich so mancher Beobachter.

In eigenem Ballbesitz besetzte die deutsche Nationalspielerin eher die Zehner-Rolle des FC Chelsea, der Schachzug von Blues-Trainerin Emma Hayes ging auf: Mit einem Doppelpack und einer Vorlage war Nüsken die entscheidende Frau beim 3:1-Sieg.

Das junge Ajax-Team ist nicht zu unterschätzen

Sechs Ligatore aus 15 Spielen hat die frühere Frankfurterin nun auf dem Konto. Auch im Champions-League-Viertelfinale wird neben Top-Scorerin James viel auf sie ankommen. Am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE!) gastieren die Londonerinnen bei Ajax Amsterdam. Zweifellos favorisiert - doch die Niederländerinnen mit dem jüngsten Team des Wettbewerbs sind keinesfalls zu unterschätzen.

Dem FC Bayern gelang es in zwei Spielen der Gruppenphase nicht, Ajax zu schlagen (ein Remis, eine Niederlage), folgerichtig schieden die Münchnerinnen aus.

Auch für den anderen Bundesligisten Eintracht Frankfurt war bekanntlich vor dem Viertelfinale Schluss. Trotzdem kommt die Runde der letzten acht insgesamt mit reichlich deutscher Beteiligung daher. Neben Nüsken bringt Chelsea zudem mit Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger eine zurückgetretene und eine aktive DFB-Nationalspielerin mit.

In Norwegen spielt eine deutsche U-20-Nationalspielerin

Bei Benfica Lissabon wiederum hütet die frühere Bremerin Lena Pauels das Tor, im zentralen Mittelfeld ist Anna Gasper gesetzt und verpasste wie Pauels keine Minute der Gruppenphase. Auf der Gegenseite des Duells mit dem Starensemble von Olympique Lyon (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) finden sich gar drei Deutsche: Sara Däbritz, am Wochenende in der Liga per Doppelpack auffällig, Dzsenifer Marozsan und Ersatztorhüterin Laura Benkarth.

Und auch der SK Brann Bergen hat eine Deutsche im Kader: U-20-Nationalspielerin Sara Ritter, die 2021 aus dem Saarland nach Norwegen wechselte. Nun trifft sie am Mittwoch (21 Uhr) auf den großen FC Barcelona, das wohl beste Team der Welt. Auch die Blaugrana hatten offenbar Interesse an der Verpflichtung einer deutschen Spielerin für den Sommer, doch Jule Brand ließ ihre Ausstiegsklausel in Wolfsburg ungenutzt.

Bei der Partie zwischen Häcken und Paris St. Germain (Mittwoch, 18.45 Uhr) sind zudem drei weitere Deutsche im Einsatz, wenn auch nicht auf dem Spielfeld: Riem Hussein als Vierte Offizielle, Sascha Stegemann als VAR und Katrin Rafalski als VAR-Assistentin.