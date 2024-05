Champions League Viertelfinale: Magdeburg und Aalborg drehen knappe Rückspielniederlagen

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer im Handball befindet sich auf der vorletzten Etappe. Gesucht werden die Teilnehmer am Truckscout24 Final4, das im Juni in Köln ausgespielt wird. Aufgrund der Paarungen stand schon im Vorfeld fest, dass zwei Vorjahresteilnehmer den Weg in die Domstadt finden. Einer davon ist der SC Magdeburg, der sich wie Aalborg Haandbold knapp durchsetzte. Montpellier und Barcelona verschafften sich Klubs ein ordentliches Polster für das Rückspiel am heutigen Donnerstag.

Nach der Gruppenphase starteten in der Machineseeker EHF Champions League im Handball die K.O.-Spiele. Vier Teams übersprangen dabei die erste Knock-Out Runde, die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale - darunter auch die beiden deutschen Vertreter THW Kiel und SC Magdeburg. Acht Teams spielten in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten der Handball Champions League aus.

» Alles zum Modus der EHF Champions League

Der SC Magdeburg traf in einer Wiederholung des Vorjahresfinals so bereits im Viertelfinale auf Industria Kielce, das sich in den Play-offs gegen Gudme problemlos durchsetzte. Am Ende triumphierte der Titelverteidiger im Siebenmeterwerfen. Nachdem Aalborg im ersten Vergleich noch eine deutliche Führung gegen Veszprem aus der Hand gegeben hatte, konnte man das Rückspiel für sich entscheiden.

Der THW Kiel muss gegen Montpellier HB antreten, das Zagreb auf dem Weg ins Viertelfinale ausschaltete. Nach der deutlichen Hinspielniederlage brauchen die Zebras aber einen deutlichen Sieg. Der FC Barcelona trifft mit Paris St. Germain, das über Plock den Sprung ins Viertelfinale schaffte, auf den Kontrahenten vom Spiel um Platz 3 der Vorsaison. Schon das erste Duell an der Seine gewann Barca deutlich.

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht oder bei noch laufender Begegnung auf den ausführlichen Liveticker.

Aalborg Haandbold - Telekom Veszprem

Veszprem hatte im Hinspiel des Viertelfinals der Handball Champions League in eigener Halle einen Sechs-Tore-Rückstand noch in einen Sieg umgewandelt und war nach einem 7:4-Start auf Kurs nach Köln. Doch Aalborg drehte mit einer Vierer-Serie das Spiel und steuerte über ein 18:14 zur Pause zum 33:28-Erfolg, der den Dänen zum zweiten Mal das Ticket nach Köln beschert.

Mads Hoxer (23 Jahre) und Thomas Arnoldsen (22) waren die Helden im Angriff der Dänen, die neun bzw. sechs Treffer erzielten, während Niklas Landin 14 Paraden (34,2 %) erreichte. Damit haben die beiden Youngster eindrucksvoll zurückgeschlagen, nachdem in Veszprem in der Schlussminute ausgerechnet Hoxers Pass auf Arnoldsen von Siegtorschütze Yahia Omar abgefangen worden war.

» Spielbericht, Ticker und Statistik Aalborg Haandbold - Telekom Veszprem

SC Magdeburg - Industria Kielce

In einer Neuauflage des Vorjahres-Finals der Handball Champions League trafen der SC Magdeburg und KS Kielce diesmal bereits im Viertelfinale aufeinander. Nach dem 27:26-Hinspielsieg des Teams aus Polen ging es im Rückspiel bis in den Shoot-out. Nach dem 23:22 (11:13) in der regulären Spielzeit entschied der SC Magdeburg diesen mit 4:3 für sich und ist beim TruckScout24 EHF Final4 in Köln dabei.

Für beide Teams gab es in der ausverkauften und stimmungsvollen Getec Arena nach dem Anpfiff kein Halten, temporeich und druckvoll wogte die Partie hin und her. Es waren die Gäste, die sich ein erstes Polster von drei Toren (4:7) erspielen konnten. Magdeburg schaffte aber direkt wieder den Anschluss und legte beim 10:9 wieder vor. Beim 11:13-Halbzeitstand hatte der SCM eine virtuelle Hypothek von drei Toren, beim 22:20 (54.) war man hingegen schon mit einem Fuß in Köln. Die Partie endete zunächst beim Stand von 23:22 und ein Siebenmeterwerfen musste entscheiden. Dort hielt Sergey Hernandez einen Wurf mehr als Kontrahent Andreas Wolff.

» Spielbericht, Ticker und Statistik SC Magdeburg - Industria Kielce

THW Kiel - Montpellier HB

Neun Tore muss der deutsche Rekordmeister THW Kiel gegen Montpellier aufholen, um doch noch das Finalturnier der Champions League zu erreichen. Helfen soll dabei auch die weiße Wand in der Arena.

"Wir haben mit dieser Hypothek aus dem Hinspiel nichts mehr zu verlieren", sagte THW-Trainer Filip Jicha: "Von einhundert Spielen in dieser Konstellation schafft man es in fünf, das zu drehen. Aber jeder bei uns muss daran glauben, dass wir am Donnerstag eines dieser fünf Spiele in unserer Arena haben werden." Sollten die Kieler gegen Montpellier ausscheiden, wäre das der Tiefpunkt einer enttäuschenden Spielzeit.

» Liveticker und Statistik THW Kiel - Montpellier HB

FC Barcelona - Paris St. Germain

Die Ausgangslage für den FC Barcelona ist nach dem 30:22-Hinspielerfolg hervorragend. Im heimischen Palau Blaugrana, der schon im Vorverkauf nahezu ausverkauft ist, soll nun erneut das Ticket zum Truckscout Final4 in Köln gelöst werden.

"Wir haben so trainiert, als müssten wir sechs Tore aufholen, ohne zu berücksichtigen, dass wir ein günstiges Ergebnis von plus acht haben", will Barcelonas Kreisläufer Luis Frade keine Nachlässigkeit aufkommen lassen. Mit Kamil Syprzak (107 Tore) und Dika Mem (89) stehen sich der beste und viertbeste Torschütze der laufenden Spielzeit gegenüber.

» Liveticker und Statistik FC Barcelona - Paris St. Germain

EHF Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League. Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN wird neben den Heimspielen vom THW Kiel gegen Montpellier HB und SC Magdeburg gegen Industria Kielce auch am Mittwoch das Duell zwischen Aalborg und Veszprem übertragen.

Für die Partie FC Barcelona gegen Paris St. Germain ist keine Übertragung angekündigt. Das SCM-Heimspiel deckt DAZN mit Kommentator Jens Westen und Experte Piet Krebs ab. Aus der Wunderino Arena meldet sich Uwe Semrau. Dyn hat bislang keine Kommentatoren angekündigt.

Schiedsrichter und Delegierte:

Am Mittwoch stehen im Viertelfinale der Handball Champions League zunächst die spannenden Duelle auf dem Programm, denn sowohl in Ungarn wie auch in Polen endeten die ersten Vergleiche mit knappen Heimerfolgen. Für Aalborgs Heimspiel gegen Telekom Veszprem wurde das Gespann Marko Boricic und Dejan Markovic aus Serbien angesetzt. Magdeburgs Heimspiel gegen Industria Kielce steht unter der Leitung der Schweden Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik.

Am Donnerstag will dann der THW Kiel die Aufholjagd gegen Montpellier HB starten, die Schiedsrichter kommen aus Norwegen, Lars Jorum und Havard Kleven wurden für die Partie angesetzt. Mit einem deutlichen Sieg in Paris startet der FC Barcelona nun in sein Heimspiel gegen PSG, die Montenegriner Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic leiten die Begegnung.

» Übersicht: Ansetzungen Schiedsrichter und Delegierte Viertelfinale Handball Champions League

