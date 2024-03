Champions-League-Viertelfinale: Bayern gegen Arsenal, Dortmunds Vorteil gegen Atletico

Der FC Bayern bekommt es im Champions-League-Viertelfinale mit dem FC Arsenal zu tun, Borussia Dortmund mit Atletico Madrid. Das herausragende Duell, das am Freitag gezogen wurde, war aber ein anderes.

Dreimal hintereinander war für den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League Schluss. Nach Paris Saint-Germain (2:3/1:0), dem FC Villarreal (0:1/1:1) und Manchester City (0:3/1:1) heißt die Hürde in dieser Saison Arsenal - wobei das Rückspiel in München steigt. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon. Der Premier-League-Tabellenführer um Nationalspieler Kai Havertz steht erstmals seit 14 Jahren wieder im Viertelfinale. Die letzten drei Begegnungen mit Bayern waren klare Angelegenheiten: Der FCB gewann jeweils mit 5:1.

Borussia Dortmund träumt vom ersten Halbfinaleinzug seit dem deutsch-deutschen Endspiel 2012/13 gegen Bayern und dürfte mit seinem Los nicht unglücklich sein: Atletico Madrid schaltete im Achtelfinale zwar mit Inter Mailand den Vorjahresfinalisten im Elfmeterschießen aus, erscheint als momentaner La-Liga-Tabellenvierter aber nicht als unüberwindbares Hindernis. Vorteil für den BVB: Die Elf von Trainer Diego Simeone muss zum Rückspiel nach Dortmund, das hatten sich die schwarz-gelben Verantwortlichen gewünscht.

Kommt Bayern weiter, wartet im Halbfinale ManCity oder Real

Sollten die Bayern Arsenal ausschalten, würde im Halbfinale ein Topfavorit warten. Denn: Der frühere Chelsea-Profi John Obi Mikel brachte als Losfee Titelverteidiger Manchester City und Rekordsieger Real Madrid zusammen. Die Neuauflage des Vorjahreshalbfinals, das die Königlichen klar verloren hatten (1:1/0:4), startet im Bernabeu. In einem möglichen Halbfinale hätten Toni Kroos & Co. im Rückspiel Heimrecht.

Das vierte Viertelfinale bestreiten PSG und der FC Barcelona, die erstmals seit drei bzw. vier Jahren den Sprung unter die letzten acht geschafft haben. Im Achtelfinale 2020/21 hatte Barca gegen die Pariser mit 1:4 und 1:1 den Kürzeren gezogen - nachdem sie im Achtelfinale 2016/17 auf legendäre Weise ein 0:4 zuhause noch per 6:1 umgebogen hatten. Der Sieger beim Wiedersehen dieses Jahr darf im Halbfinale das Rückspiel gegen Dortmund oder Atletico zuhause austragen.

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele folgen eine Woche später am 16./17. April. Schon zwei Wochen später starten die Halbfinals (30. April/1. Mai). Nach den Rückspielen am 7./8. Mai steht fest, wer in Wembley am 1. Juni um die Champions-League-Krone spielen darf. Nach der Auslosung ist klar, dass es zu einem erneuten Wembley-Duell zwischen Bayern und Dortmund kommen könnte - theoretisch jedenfalls.