Champions-League-Viertelfinale: Auslosung, Regeln, Termine

Am Freitag lost die UEFA die Paarungen für das Champions-League-Viertelfinale aus - aber nicht nur.

Letzter verbliebener Bundesligist in der Champions League: der FC Bayern. AFP via Getty Images

Wer ist im Champions-League-Viertelfinale dabei?

Qualifiziert haben sich bereits der FC Bayern, der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid. Die vier weiteren Tickets werden am Dienstag (Ajax Amsterdam oder Benfica Lissabon, Manchester United oder Atletico Madrid) und Mittwoch (Lille OSC oder Chelsea, Juventus Turin oder Villarreal) in den verbliebenen Achtelfinalrückspielen vergeben.

Wann findet die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals statt?

Die UEFA zieht die Paarungen an diesem Freitag um 12 Uhr in Nyon/Schweiz (LIVE!-Ticker bei kicker).

Welche Regeln gelten bei der Auslosung?

Es gibt keine Setzlisten oder andere Beschränkungen mehr, das heißt jedes Team kann auf jedes andere treffen. Die jeweils zuerst gezogene Mannschaft hat im Hinspiel Heimrecht.

Was wird am Freitag außerdem ausgelost?

Neben den Paarungen des Viertelfinals bestimmt die UEFA außerdem, die Gewinner welcher Viertelfinalduelle im Halbfinale aufeinandertreffen werden und - "aus administrativen Gründen" - wer im Finale offiziell als Heimmannschaft antreten darf.

Wann finden Viertelfinals, Halbfinals und das Finale statt?

Die Spiele im Viertelfinale sind auf den 5./6. April (Hinspiele) und 12./13. April (Rückspiele) terminiert. Das Halbfinale geht am 26./27. April (Hinspiele) und 3./4. Mai (Rückspiele) über die Bühne, das Finale am 28. Mai im Stade de France in Paris.