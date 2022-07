Champions League statt 2. Liga? Piotrowski wechselt nach Rasgrad

Fortuna Düsseldorf lässt Jakub Piotrowski zum bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad weiterziehen. Der Wechsel des Polen hatte sich bereits angebahnt.

Nun ist es offiziell: Jakub Piotrowski verlässt Zweitligist Düsseldorf. Schon am Mittwoch hatte der 24-jährige Mittelfeldspieler im Training von F95 gefehlt.

Der Pole sei für Gespräche und einen anschließenden Medizincheck bei einem anderen Klub freigestellt worden, hieß es. Am Donnerstagabend wurde verkündet, dass dieser Verein Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien ist. Der Serienmeister sichert sich die Dienste Piotrowskis, welcher 46 Zweitligaspiele (ein Tor) für die Rheinländer bestritt.

"Alle Seiten sind zufrieden"

Nach zwei Saisons für die Rot-Weißen ist also Schluss. Laut Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation der Düsseldorfer, ist "'Kuba'mit seinem Wechselwunsch auf uns zugekommen". Auf der Vereinswebsite meint Allofs zudem, dass sich alle Parteien einig gewesen seien. "Alle Seiten sind zufrieden, deshalb haben wir 'Kuba' keine Steine in den Weg gelegt."

Fortan agiert Piotrowski statt im deutschen Unterhaus vielleicht bald in der Königsklasse, Rasgrad, zuletzt elf Mal in Serie Meister in Bulgarien, spielt aktuell um die Qualifikation für die Champions League.