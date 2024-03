Champions-League-Sieger holt Schweizer Mega-Talent

Die Vipers Kristiansand holen ein Mega-Talent. Eine 19-jährige Schweizer Nationalspielerin wechselt zum amtierenden Champions-League-Sieger.

Die 19-jährige Schweizer Nationalspielerin Mia Emmenegger wechselt im Sommer 2024 zu den Vipers Kristiansand. Die Rechtsaußen der Spono Eagles hat einen Zweijahresvertrag beim Champions-League-Gewinner von 2023/24 unterschrieben.

Der Spitzenclub Vipers Kristiansand dominiert seit Jahren in Norwegen, 2023 gewann das Team in Pink zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft. Auch auf europäischem Parkett führt derzeit kein Weg an den Vipers vorbei: Mit 2021, 2022 und 2023 gewannen sie die Champions League drei Mal in Folge. Aktuell spielt das Team des slowakischen Trainers Tomás Hlavatý in den Play-offs um den Viertelfinaleinzug (17. und 23. März gegen DVSC Schaeffler).

"Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer und den nächsten Schritt in meiner Karriere", so Mia Emmenegger. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich sowohl bei den Spono Eagles als auch in der Schweizer Nationalmannschaft gut entwickelt habe. Als ich Kristiansand besuchte, bekam ich einen großartigen Eindruck vom Verein und der Stadt, und ich freue mich sehr, Teil der Vipers-Familie zu werden und einen so erfolgreichen Verein wie Vipers Kristiansand zu vertreten."

Die 19-jährige Rechtsaußen, die bislang in 26 Einsätzen 134 Mal für die Schweiz erfolgreich war, gehört zu den Leistungsträgerinnen der Nationalmannschaft.