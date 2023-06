Champions-League-Qualifikation: Eintracht trifft auf Slovacko

In der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation trifft Eintracht Frankfurt auf den 1. FC Slovacko. Bei einem Sieg könnte es zum Duell mit Juventus Turin kommen.

In der ersten Runde der CL-Quali trifft Frankfurt auf den 1. FC Slovacko. IMAGO/Norina Toenges

Als Tabellen-Dritter der abgelaufenen Bundesliga-Saison haben sich die Eintracht-Frauen wie schon im vergangenen Jahr einen Platz in der Qualifikation zur Champions League gesichert. Damals scheiterten die Hessinnen nach einem Sieg gegen Fortuna Hjörring (0:2) an Ajax Amsterdam (0:1), nun wollen sie die Gruppenphase erreichen.

Dafür muss man zunächst die erste Qualifikationsrunde überstehen, wo Eintracht Frankfurt im Halbfinale am 6. September auf den 1. FC Slovacko (Tschechien) trifft. Gelingt den Frankfurterinnen ein Sieg, träfe man im Finale entweder auf die Spielerinnen von Juventus Turin (Italien) oder Oqscheptes Kökschetau (Kasachstan). Das Spiel findet am 9. September statt. Das komplette Mini-Turnier wird an einem Ort ausgetragen, der noch nicht feststeht.

Runde zwei findet im Oktober statt

Die zweite Qualifikationsrunde für die Champions League wird am 15. September ausgelost und steigt am 10. und 11. September mit einem Hinspiel sowie eine Woche später (18./19. Oktober) mit dem Rückspiel. Übersteht die Eintracht auch diese Runde, steht sie in der Gruppenphase der Champions League.

Mit dem deutschen Meister FC Bayern München steht bereits das erste Team sicher in der Gruppenphase der Champions League, in der zweiten Qualifikationsrunde muss sich zudem Vize-Meister und Vorjahres-Finalist VfL Wolfsburg beweisen.

