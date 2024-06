Champions-League-Qualifikation: Diese Teams kämpfen um die letzten Tickets

Sieben Tickets für die Champions-League-Saison 2024/25 sind noch offen - insgesamt 52 Teams kämpfen in vier Runden um die begehrten Plätze in der Königsklasse. Eine Übersicht über die Teilnehmer und den Modus der CL-Quali.

Im neuen Modus der Champions League treten ab der Saison 2024/25 künftig 36 statt wie zuvor 32 Mannschaften in der Endrunde in einem Liga-Format an. 29 Teams stehen bereits als Teilnehmer fest, die restlichen sieben Mannschaften werden in der Champions-League-Qualifikation ausgespielt.

Modus der Champions-League-Qualifikation 2024/25

Die CL-Quali ist in vier Phasen unterteilt: Es gibt drei Qualifikationsrunden und schließlich eine Play-off-Runde. In der 1. Quali-Runde nehmen zunächst die 28 Meister der Landesverbände ab Platz 25 der UEFA-Fünfjahreswertung teil - die Gewinner schaffen es in die 2. Quali-Runde, die Verlierer wechseln in die Qualifikation zur Europa Conference League.

Die 2. Runde setzt sich wiederum aus einem Meisterweg (24 Teams) und einem Platzierungsweg (vier Teams) zusammen, mit den nationalen Meistern im erstgenannten und den jeweiligen Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierten im letztgenannten.

Auch für die 3. Runde bleiben die beiden Wege bestehen, im Meisterweg treten nun die zwölf Gewinner aus der 2. Quali-Runde gegeneinander an (die Verlierer wechseln in die Qualifikation zur Europa League). Im Platzierungsweg werden die zwei Gewinner der 2. Quali-Runde mit sechs Teams aus Schottland, Tschechien, Österreich, Frankreich, Belgien und den Niederlanden, die ihre Liga jeweils als Verfolger abgeschlossen haben, aufgefüllt.

In der finalen Play-off-Runde spielen insgesamt 14 Teams die verbleibenden sieben Tickets für die Königklasse 2024/25 aus, fünf kommen über den Meister- und zwei über den Platzierungsweg. Im Meisterweg treten die sechs Gewinner aus Runde drei gegen die vier nationalen Meister aus Kroatien, Serbien, der Schweiz und der Türkei (die Plätze 11 bis 14 der UEFA-Rangliste) an. An den Play-offs über den Platzierungsweg nehmen die vier Gewinner der dritten Quali-Runde teil.

Diese Teams nehmen an der Champions-League-Quali 2024/25 teil

1. Qualifikationsrunde (28 nationale Meister)

Slovan Bratislava (Slowakei)

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien)

HJK Helsinki (Finnland)

Flora Tallinn (Estland)

FCSB Bukarest (Rumänien)

Klaksvik Itrottarfelag (Färöer)

Shamrock Rovers (Irland)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)

The New Saints (Wales)

Pjunik Erewan (Armenien)

Rigas Futbola Skola (Lettland)

Petrocub Hincesti (Moldau)

KF Ballkani Suhareka (Kosovo)

Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina)

Dinamo Batumi (Georgien)

NK Celje (Slowenien)

Hamrun Spartans (Malta)

Larne FC (Nordirland)

FK Minsk (Belarus)

FK Panevezys (Litauen)

Ordabassy Schymkent (Kasachstan)

Vikingur Reykjavik (Island)

FC Differdange 03 (Luxemburg)

FC Struga Trim-Lum (Nordmazedonien)

Decic Tuzi (Montenegro)

KS Egnatia (Albanien)

FC Santa Coloma (Andorra)

AC Virtus (San Marino)

2. Qualifikationsrunde - Meisterweg

Die 14 Gewinner der 1. Qualifikationsrunde

PAOK Saloniki (Griechenland)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Ferencvaros Budapest (Ungarn)

Qarabag Agdam (Aserbaidschan)

FK Bodö/Glimt (Norwegen)

FC Midtjylland (Dänemark)

Sparta Prag (Tschechien)

Malmö FF (Schweden)

APOEL Nikosia (Zypern)

Jagiellonia Bialystok (Polen)

2. Qualifikationsrunde - Platzierungsweg

Fenerbahce SK (Zweiter Türkei)

Dynamo Kiew (Zweiter Ukraine)

Partizan Belgrad (Zweiter Serbien)

FC Lugano (Zweiter Schweiz)

3. Qualifikationsrunde - Meisterweg

Die zwölf Gewinner der 2. Qualifikationsrunde

3. Qualifikationsrunde - Platzierungsweg

Die zwei Gewinner der 2. Qualifikationsrunde

Glasgow Rangers (Zweiter Schottland)

Slavia Prag (Zweiter Tschechien)

RB Salzburg (Zweiter Österreich)

Lille OSC (Vierter Frankreich)

Union Saint-Gilloise (Zweiter Belgien)

Twente Enschede (Zweiter Niederlande)

Play-offs - Meisterweg

Die sechs Gewinner der 3. Qualifikationsrunde

Dinamo Zagreb (Kroatien)

Roter Stern Belgrad ( Serbien)

Young Boys Bern (Schweiz)

Galatasaray SK (Türkei)

Play-offs - Platzierungsweg

Die vier Gewinner der 3. Qualifikationsrunde

Wann findet die Champions-League-Quali 2024/25 statt?

Obwohl die EM noch bis zum 14. Juli läuft, geht es schon vor dem Finale mit der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League los. Die Hinspiele finden am 9. und 10. Juli statt, die Rückspiele eine Woche später am 16. und 17. Juli. Wiederum eine Woche später startet die 2. Qualifikationsrunde (Hinspiele am 23./24. Juli, Rückspiele am 30./31. Juli).

Im Wochentakt geht es weiter: Die Hinspiele der 3. Quali-Runde sind für den 6. und 7. August terminiert, die Rückspiele finden allesamt am 13. August statt. Die Play-offs sind am 20./21. August (Hinspiele) und am 27./28. August (Rückspiele) geplant. Das finale Teilnehmerfeld der Champions League 2024/25 steht also erst Ende August.

Auslosung der Champions-League-Qualifikation: Die Termine

Die Auslosungen der ersten beiden Quali-Runden finden bereits am 18. Juni (Dienstag) beziehungsweise 19. Juni (Mittwoch) statt. Gut einen Monat später, zwischen der 1. und der 2. Quali-Runde, wird die UEFA die Auslosung der 3. Qualifikationsrunde vornehmen (22. Juli).

Die Auslosung der Play-offs ist für den 5. August geplant. Sobald alle Teilnehmer an der Königsklasse feststehen, wird auch schon die Ligaphase ausgelost. Am 29. August ist es so weit. Der erste CL-Spieltag und damit die Premiere der neuen Liga ist für den 17. bis 19. September angesetzt.